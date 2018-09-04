Geleceğe Dönüş filminde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar neler? (4 Eylül HADİ İpucu sorusu)... Bugünkü HADİ sorusunun ipucusu geldi. İşte detaylar..

Bugünün ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından Hadi'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Geleceğe Dönüş filminde deli dolu bilim adamı Doktor Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir keşif geliştirmiştir. Geleceğe Dönüş film serisinde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir?" sorusu yer aldı.

Soru:

Geleceğe Dönüş filminde zaman makinesi olarak kullanılan araçlar nelerdir?

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Geleceğe Dönüş filminin konusu

Geleceğe Dönüş (İngilizce özgün adı: Back to the Future), Robert Zemeckis'in yönetmenlik, Bob Gale'ın yardımcı senaristlik, Steven Spielberg'in yürütücü yapımcılık yaptığı, 1985 yapımı bilim-kurgu, macera ve komedi türündeki filmdir. Başrollerinde Michael J. Fox'un Marty McFly, Christopher Lloyd'un Emmett Brown olarak yer aldığı filmde, Crispin Glover, Lea Thompson ve Thomas F. Wilson da yan rollerdedir. Geleceğe Dönüş'te, bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu edilir. Lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik ilgisini çeker. Anne ve babasının aşık olmasını engellediği için hatasını telafi edip, 1985 yılına geri dönmek zorundadır.

Zemeckis ve Gale, babası okul çağındayken onunla tanıştığını düşünen Gale'ın fikrine yoğunlaşıp hikâyeyi yazmaya başladı. Birçok stüdyonun, Zemeckis'in Romancing the Stone filminin gişedeki başarısına kadar geri çevirdiği hikâyeyi, Universal Pictures ve yürütücü yapımcı Steven Spielberg kabul etti. Film ekibinin Eric Stoltz'un bu rol için uygun kişi olmadığını anlayana kadar, Marty McFly olarak filmin oyuncu kadrosunda yer alan isim Eric Stoltz'tu. Zemeckis'in Spielberg'e "Güldüreceğimizi umduğum kadar güldürdüğümüzü zannetmiyorum" demesiyle Stoltz kadrodan çıkarıldı, filmin gösterim tarihi olan 3 Temmuz 1985 tarihine kadar çekimler tekrar yapıldı.

Geleceğe Dönüş, 2007 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasında seçilmiş ve filmin ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.