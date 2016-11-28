Geleceğin AFAD’çıları Küçükçekmece’de yetişiyor. Küçükçekmece Belediyesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan 41 dönümlük Soğuksu çamlığını yeniden düzenleyerek gençler için eğitimi ve eğlenceyi bir arada sunan bir alana dönüştürdü. Alan kaya tırmanışı, patenler için rampaların olduğu alanlar, serbest düşme kulesi ve bir çok zorlu parkurun bulunduğu bir park haline getirildi. Parka gelen gençler burada bulunan alanda uzman hocalarla önce bilgilendiriliyor ardından eğitime alınıyor. Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu parkta gençler hocalar eşliğinde bu parkurlarda eğleniyor. Eğitim sonrasında parkurda başarılı olan gençler belirlenerek Küçükçekmece Belediyesi tarafından bir arama kurtarma ekibi oluşturulacak.

Parkı gezip yetkililerden bilgi alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece halkının uzun bir süredir bu parkı beklediğini belirterek, “Küçükçekmeceliler uzun bir süredir macera parkımızı bekliyorlardı. Biz de hummalı bir çalışmayla parkımızı yetiştirdik. Parkımızda hem çocuklarımızın hem de bizlerin eğlenebileceği çok değişik parkurlar var. Serbest düşme kulesinin önündeyiz burası Küçükçekmece'deki lise öğrencilerinin gelip denedikleri bir yer. Tırmanma duvarımız var. Parkımızın içinde sosyal tesislerimiz olacak bu tesisi belediyemizin şirketi işleteceği için özellikle Küçükçekmeceliler uygun fiyatlarla servis imkanı bulabilecekler. Benzeri bir çalışma Atakent bölgemizde yapılıyor orası da şu anda hazırlandı. İnşallah bu parkların sayısını arttırmaya çalışacağız" dedi.

"Sıradan yeşil alanlar değil konsept parklar"

Küçükçekmece Belediyesi olarak sıradan yeşil alanlar yerine konsept içeren parklar yaptıklarını belirten Başkan Karadeniz, “Konsept içeren parklar yapıyoruz sıradan yeşil alanlar değil. Çünkü parklar da bu aktiviteler olursa yaşanılacak olursa korunacak. Biz bu tür parkları Küçükçekmece'de çoğaltmaya çalışacağız. Şu anda 'Macerapark'ın İstanbul'da benzerini bulabilmek zor. Bu noktada diğer belediyelere de örnek olabileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle bu bölgedeki hanımefendiler çocuklarıyla çok zevkli dakikalar geçirecekler. Parkımızın bir özelliği de sadece çocuklarımızın değil yetişkinlerinde eğlenebileceği bir şekilde dizayn edilmesi. Bunları yapmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü Küçükçekmeceliler her şeyin en iyisine layıklar" şeklinde konuştu.

Geleceğin AFAD’cıları buradan yetişecek

Parkurların uzmanlar tarafından eğitimli bir şekilde kullanılacağına değinen Başkan Temel Karadeniz, “Parkurları kullanırken uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde kullanılacak. Çünkü tehlike içermemesi gerekiyor. Özellikle buraya sık sık gelip burada bu çalışmalara katılan gençlerimizden de biz ilerde Küçükçekmecelilerin faydalanabileceği bir AFAD ekibi oluşturmayı uygun görüyoruz. İnşallah burada geleceğin AFAD ekibi yetişir” diye konuştu. Macarepark'a gelen çocuklar ise İstanbul'da böyle bir alan buldukları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Burada hoş vakit geçiriyoruz. Aktiviteler çok eğlenceli" dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Volkan Kayalar

İSTANBUL