Geleceğin bilim insanları için yarın büyük gün!

Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, 2006 yılında açılan ilk kampüsünün ardından Türkiye genelinde açılan yeni kampüslerle 2018-2019 eğitim öğretim yılına 14 kampüsle merhaba demeye hazırlanıyor. Türkiye genelindeki Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenim görmek isteyen aday öğrenciler, Türkiye’nin ilk lise kabul modeli ApplyFentek’le çok aşamalı bir değerlendirmenin ardından bu okullarda okumaya hak kazanıyor. Online sınav ile öğrencilerin farklı alanlardaki kazanımları ve teknoloji okuryazarlıklarının düzeyi belirlenecek.

Bu yıl 17 Mart tarihinde gerçekleşecek ve sonuçları 13 Nisan’da açıklanacak online sınavda başarılı olan adaylar, 23 – 30 Nisan tarihleri arasında Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından düzenlenecek mülakatlara katılmaya hak kazanacak. 2 Mayıs’ta açıklanacak mülakat sonuçlarının ardından Merkezi Yerleştirme Sınavına girecek adaylardan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde okumaya hak kazananlar 3 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.

Adaylar çok aşamalı elemeden geçiriliyor

Türkiye’de liseye geçişte uygulanan ilk kabul modeli olan Apply Fentek, Bahçeşehir Kolejinin Türkiye genelinde bulunan Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenim görmek isteyen aday öğrencileri çok yönlü bir değerlendirmeyle seçmeye olanak sağlıyor. Ayrıcalıklı ve çok yönlü fen eğitimi sunan bu liselerde öğrenim görmek isteyen adayların katılacağı sınav, online olarak Bahçeşehir Koleji kampüslerinde gerçekleşecek. Öğrencilerin Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerine kabul edilmeleri için sınavdan aldıkları puan ile merkezi geçiş ortak sınavında aldıkları puanın yanı sıra kişisel hedeflerini, projelerini, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları içeren bir portfolyo sunmaları ve kolejin akademik kadrosu tarafından bire bir gerçekleştirecek mülakata girmeleri bekleniyor. Öğrencilerin sundukları portfolyolarda kendilerini, hedeflerini, neden Fen ve Teknoloji lisesinde eğitim almak istediklerini belirten kariyer hedeflerini anlatmaları; aldıkları sertifikaları, katıldıkları okul harici eğitimleri, başarılarını, öğretmenlerinden aldıkları referans mektuplarını, katıldıkları ulusal veya uluslararası yarışmalar ve elde ettikleri dereceleri, yer aldıkları proje çalışmalarını, Spor ve sanat faaliyetlerini ve katkıda bulundukları sosyal sorumluluk projelerin belgelemeleri bekleniyor.

İlk Mezunlar Google, Amazon gibi dünya devlerinde kariyerlerini sürdürüyor

Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle bu okul için özel olarak hazırlanan ve MEB tarafından onaylanan müfredatıyla 2006 yılından bu yana Türkiye’de fen eğitimini dönüştürüyor. Bahçeşehir Koleji, mezunlarının M.I.T., Stanford, Yale gibi dünyanın saygın üniversitelerinden burslu kabul aldığı, kariyerlerine Google, Amazon gibi dünya devi firmalarda başlayarak yükseldikleri Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam ediyor.

“Fark atacak öğrencilerimizi farklı bir sınav sisteminden geçirmek istedik”

Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan fark oluşturacak öğrencilere hitap etmesi için farklı bir sistemde sınav düzenlemek istediklerini belirterek, “2006 yılında kurulan Türkiye’nin ilk STEM Okulu olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerimizde öğrencilerimizin üretici ve eleştirisel düşünen, problem çözebilen bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Bu amaçla her eğitim uygulamamızda onların fark oluşturabilmeleri, farklı düşünebilmeleri adına eğitim ve öğretimimizi ona göre şekillendiriyoruz. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerimizde STEM eğitimi uygulamalarımızla fark oluşturan bireyler, geleceğin liderleri ve bilim insanlarını farklı bir sınavla seçme gereği duyduk. Bu yüzden yapacağımız sınavın çok yönlü bir değerlendirme aşamasında olması gerektiği kararını aldık” dedi.

Sınav ile ilgili de detaylı bilgilendirmelerde ve tavsiyelerde bulunan Dr. Özge Aslan, “Apply FenTek sitesinde örnek soruları yayınladık, sınava katılacak öğrenciler örnek soruları mutlaka incelemeli. Sınavımız aynı anda Türkiye genelindeki kampüslerimizde online olarak gerçekleştirilecek. Sorular; Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından öğrencilerin anlama, kavrama, yorumlama gibi üretim becerilerini ölçecek. Soruları incelerlerse orada video, ses ve küçük animasyon ile simülasyonlar kullandığımızı görecekler. Öğrencilerden Apply FenTek adresine mutlaka kendilerini ifade eden bir yazı yüklemelerini bekliyoruz çünkü bu lisede öğrencilerimizin kendilerini hem yazılı hem de sözel olarak iyi ifade etmelerini önemsiyoruz. Bu yüzden bu ifadeler çok önemli. Öğrencilerimiz hazırladıkları sosyal projeleri, sanat ve spor gibi alanlarda yaptıkları çalışmaları da sisteme yükleyebilirler” şeklinde konuştu.

17 Mart Cumartesi günü tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak Bahçeşehir Koleji Kampüslerinde bilgisayar üzerinden online olarak gerçekleştirilecek Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul Sınavı YEGAM tarafından hazırlanıyor.