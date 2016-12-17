Şehbal Eğitim ve Kültür Merkezi'nde verilen hat derslerinde öğretmenlik yapan Serap Tepedelen, yeni meslektaşlarını yetiştirmek için uğraşıyor. Geçen seneden bu yana devam eden kurslara minikler ise yoğun ilgi gösteriyor. Geleneksel Türk sanatları arasında önemli bir yere sahip hat sanatını öğrenmeye çalışan minik öğrenciler, azimle çalışarak geleceğin hattatları olmak istiyor.

Hat sanatı konusunda ilk olarak erkeklerin akla geldiğini belirten Serap Tepedelen, bunun nedenini kadınların daha fazla işe koşturmak zorunda olduklarını gösterdi. Bayanlar için de derslerin devam ettiğini dile getiren Tepedelen, "Bu dersler ilk olarak geçen sene başladı. Yaz kurslarında verdiğimiz derslerin yoğun ilgi görmesiyle bu sene Şehbal Eğitim ve Kültür Merkezi bünyesinde hanımlar için hat derslerine başladık. Buna çocuklarımız da dahil oldular. Bu da bizi sevindirdi tabi. Normalde, hat sanatında erkekleri daha çok görüyoruz. Etrafımızda da bu şekilde biliniyor. Hanım hattatların az olduğu bilinir. Bunda, hanımların yaşadığı vakit sıkıntısının etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü hat sanatı çok fazla zaman, emek ve sabır gerektiren bir sanattır. Şu anda kursa katılım sayıları bizim için çok iyi durumda. İnşallah sayıları çoğalır. Şu an 20 bayan, 10-15 civarında da küçük arkadaşımız var. Aralarında ilkokula ve anaokuluna gidenler var. Hiç okula başlamamış olanlar da var. Çocukların derslere olan ilgisi çok güzel. Derslere başlayalı 1,5 ay kadar oldu. İlk aşamada, normalde hiç alışık olmadıkları bir kaleme alışmaları geliyor" dedi.

"Üstadımı 5 sene kadar aradım"

Kendisinin hat sanatına nasıl merak saldığını da anlatan Tepedelen, "Benim hatta merakım çok eskiden beri aslında vardı. Üstadımı bulmakta çok zorlandım. Aslında bu durum Anadolu'da çok büyük bir sorun. İstanbul bu konuda çok daha fazla şanslı. Orada üstatlarımız çok. Ben üstadımı bir 5 sene kadar aradım. En sonunda Mahmut Şahin üstadımı buldum. Kendisi Eskişehir'de ders vermeye geliyormuş. O şekilde başladım" şeklinde konuştu.

"Devam edip, hattat olmak istiyorum"

Kursa katılan Zeynep Sena isimli 12 yaşındaki öğrenci, derslere devam ederek hattat olmak istediğini ifade etti. Sena, "Camilerdeki ve sokaklardaki yazıları görüp merak ediyordum. Böyle bir kurs olunca hemen katılmak istedim. İlk ders olan Rabbi Yessir bölümünü geçtim. Şimdi harfleri öğreniyorum. Devam edip, hattat olmak istiyorum" diye konuştu.

"Ahmet amcamın yazdıklarını merak ederek başladım"

Bir başka hat sanatı öğrencisi Hümeyra Güleryüz ise, eli yatkın olanların dersleri daha çabuk geçtiğini açıklayarak, şu şekilde konuştu: "Geçen sene Ahmet amcamın yazdıklarını gördüm. Ben de merak ettim. Yazmayı istedim ve sonrasında buradaki hat kursuna geldim. İlk dersimi daha geçemedim, ama geçmeye çalışıyorum. Hedefim daha ilerilere gitmek. Ben de bir hat hocası olmak istiyorum. Eli yatkın olana çok kolay, ama eli yatkın olmayanların çok çalışması gerekiyor."

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu