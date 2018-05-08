Geleceğin hemşireleri mesleğe ilk adımlarını attı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olacak öğrenciler "Işık Alma Töreni" ile hocalarından aldıkları bilgi ışığıyla mesleğe ilk adımlarını attı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Cüneyt Ulutin ve Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Gör. Şeyda Saydamlı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği törene, öğrencilerin velileri de katılım gösterdi. Etkinlikte ayrıca 1. sınıf öğrencilerinin beyaz önlük giyme merasimi de gerçekleştirilirken, tören sonrasında yapılan panelde sektör ile ilgili önemli bilgi paylaşımında bulunuldu.

“Beyaz önlüğünüz ile parlayacaksınız”

Hemşirelik bölümünün diğer bölümlerden kendileri için bir adım daha önde olduğunu ifade eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu öğrencilere hitaben yapmış olduğu konuşmasında, “Özellikle insan yaşamıyla ilgili titizlik ve fedakârlık gerektiren bir meslek olması dolayısıyla Hemşirelik mesleği çok önemlidir. Sağlık alanının ekip çalışmasının en önemli alanıdır hemşirelik. Bugün o temiz üniformalarınıza kavuşacaksın. Hemşirelik dayanaklılık, empati, şefkat ve insan sevgisi gerektiren çok zor bir meslek. Hemşireler hastanenin en güveniliri ve en güler yüzlüsüdür. Sizler zaten tüm bunları bilerek bu mesleği seçtiniz. Tüm bu değerleri ve iletişimi çok iyi kullanın. Çünkü önemli olan ne söylediğiniz değil, kelimeleri nasıl kullanacağınız. Bu önemli günde fedakârlığı ve anaçlığı yansıtan ve Çanakkale Savaşı’nda askerlerin hemşire annesi olan ilk Türk kadın Hemşire Safiye Hüseyin’i de saygıyla anıyorum. Bununla birlikte beyaz önlükleriyle mesleğinizde parlayacak olan siz değerli öğrencilerimizle de gurur duyuyorum” dedi.

“Önemli sorumluluklarınız var”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında 12 Mayıs’ın önemine değinen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Cüneyt Ulutin ise, “Hemşireler günü Florence Nightingale’in doğum günü olarak belirlenmiştir. Bu günün seçilmesinin çok anlamlı bir nedeni vardır. Nightingale, hastalara olan bağlılığıyla gece elinde lambasıyla onlara bakım yapmıştır. Siz de onun gibi elinize aldığınız ışığı daha da özenle büyüterek, bunu yapacaksın. Birinci sınıftaki öğrencilerimiz beyaz bir güvercin gibi aldıkları teorik bilgileri uygulama alanında yeni bir başlangıç yapacaklar. O beyaz önlükler size önemli sorumluluklar yüklüyor. Aynı şekilde yuvadan uçup gidecek dördüncü sınıflar da burada hocalarından alacak oldukları bilgi ışığıyla mesleğe ilk adımlarını atmış olacaklar. Bunun yanı sıra aileler, sizler çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz ve bugün onların birer hemşire olduğuna şahit olacaksınız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ’inden geçen sene mezun olan ve yılın hemşiresi seçilen Ramazan Alkan da arkadaşlarına tavsiyelerde bulunarak, “ Sizlere tavsiyem görev ve yetkinizi adınız gibi bilin. Meslekte başarılı olmak için yetkilerinizi ve etik kararlarınızı çok iyi almanız gerekiyor. Profesyonel meslek hayatınızda sorunlarla elbette karşılaşacaksınız. Ancak mesleğinizden ödün vermeyin. Etik değerlere, yetki ve sorumluluklarınıza aykırı hiçbir davranışta bulunmayın. Kariyer planlarınızı ertelemeyin” dedi.