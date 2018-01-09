Geleceğin inovatif fikirleri proje pazarında buluştu

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) ile Incubation İstanbul tarafından ilk kez organize edilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Uluslararası Girişimcilik Odaklı Teknolojik Gelişmeler ve İnovatif Fikirler Proje Pazarı – Big Shot” yurtiçinden ve yurtdışından iş fikri olan ulusal ve uluslararası girişimcileri bir araya getirdi.

Rekabet gücü, bilim ve teknoloji alt yapısına bağlı

YÖK Eski Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, ‘Yeniliğe Doğru’ başlıklı Türkiye’nin inovasyon ve girişimcilik kültürü üzerine bir konferans verdi. Prof. Dr. Günay, icat, keşif, teknoloji ve inovasyona dayalı bir yapının dünyayı şekillendirdiğini söyledi. Günümüzde ülkelerin rekabet gücünün bilim ve teknoloji alt yapısına, insan gücü yetiştirme kapasitesine dayandığına vurgu yapan Günay, girişimcilik ve girişimci sayısının artışının önemine vurgu yaptı.

Türkiye, iyi bir start-up ekosistemine sahip

Girişimcilik ve inovasyonun bir ülkenin geleceğini belirleyen önemli kriterler olduğunu belirten İstanbul Consulting Group’tan Dr. Yavuz Selim Sılay ise, “Bugün Türkiye’de start-up’lar konusunda iyi bir ekosistem var. Teknolojiden anlayan ve tüketen genç bir nüfusumuz var. Bu en büyük gücümüz. Gençlerin bu tip yarışmalara ilgi göstermesi, gençlerin kendi işlerini kurmaya dönük fikirler geliştiriyor olması, gelecek için umut vaat eden bir gelişme. AR-GE ve Tasarım Merkezi’nin sayısının artıyor olması Türkiye için bir sıçrama oluşturur” dedi.

En iyi fikirler yarıştı

İAÜ TechnoCenter’da gerçekleştirilen Big Shot etkinliği çerçevesinde 58’i uluslararası toplam 140 projenin başvurduğu yarışmaya ön eleme sonucu 18’i uluslararası 49 tanesi katılmaya hak kazandı. 6’sı yurtdışından 13 jüri üyesinden oluşan kurul; poster ve proje sergisi ile katılım gösteren girişimcilerin gerçekleştirdiği projelerden sunum hakkı verdiği 9 projeden 3 tanesini ödüle layık gördü. Jürinin yaptığı değerlendirmede, akıllı telefonla, uzaktan ve bluetooth ile yetkilendirme yaparak park ve geçiş sistemlerine imkan sunan ‘Freepark Rent’ adlı proje birincilik ödülü alırken; görme engellilerin kabartma yazıyla makale ve e-dergi okuyabilmesini, mp3 dinleyebilmesini sağlayan ‘Görme Engelli Tableti’ adlı proje ikincilik; yapay zeka algoritmaları kullanılarak şirketler için gelişmiş raporlama sistemi sunan ‘Lena Veri Madenciliği ve Yapay Zeka’ proje de üçüncülük ödülü aldı. Girişimcilerin iş fikirlerini ortaya koyduğu yarışmada birinciye 2 bin 500 euro, ikinciye bin euro, üçüncüye de 500 euro ödül verilirken, projeler uluslararası buluş fuarlarında sergilenme hakkına sahip oldu. Ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerin gerçekleştirdiği projeler ise özel ödüle layık görüldü.

Big Shot Uluslararası girişimcilik yarışması nedir?

Haziran ayında Hackathon-İstanbul İş Geliştirme Çalıştayı ile ulusal çapta bir girişimcilik fikri etkinliği düzenleyen Incubation İstanbul’un uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği ‘Big Shot Uluslararası Girişimcilik Yarışması’, girişim fikirlerinin farkedilmesi, kamu desteği alınması ve yatırımcılarla buluşturulmasını amaçlıyor. Yarışmaya eğitim ve yaş sınırı olmaksızın, girişim fikri olanlar İngilizce ve Türkçe olarak hazırladıkları poster ve proje sunumu ile katılım gösteriyor. Her yıl güz döneminde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Big Shot Uluslararası Girişimcilik Yarışması’ başvuruları “incubation.istanbul” web adresinden gerçekleştiriliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, Uluslararası Buluşçular Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Reza Esteghar, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şaban Gülbahar, KOSGEB İkitelli Müdürü Özay Cebeci, buluş sahipleri, girişimciler, startup şirketler, öğretim üyeleri, öğrenciler, iş dünyası temsilcileri katıldı.