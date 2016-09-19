2010 yılında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile Dünya Bankası ortak çalışmasıyla başlayan ve 2011’de Sanofi’nin işbirliği ile sürdürülen “Geleceğin Kadın Liderleri Projesi”nin, 7’nci yılında genç kadınları Lüleburgaz’da buluşturacağı belirtildi. KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, 6 yıldır uygulanan proje, 20-25 yaş arası üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun, genç kadınlara gerekli donanımları kazandırıp, onların iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Eğitim programını tamamlayan genç kadınlar KAGİDER’den mentörlük desteği alacak. Sertifikasını alan genç kadınlar ayrıca bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek bir uygulama sayesinde Sanofi’nin Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde çalışma fırsatı da bulabilecekler. Türkiye’nin dört bir yanından 20-25 yaş arası üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun, genç kadınlar 21 Eylül 2016 tarihine kadar geleceginkadinliderleri.org sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, bugüne kadar 3 bin 531 genç kadının başvuru yaptığı proje çerçevesinde 988 yüz yüze görüşme yapıldığını açıkladı. Proje kapsamında 388 genç kadının programı tamamlayıp sertifika aldığını da bildiren Sanem Oktar, “Projemizle Türkiye çapında yaygın bir erişim sağlamış olduk. Bu yıl 7’ncisini gerçekleştireceğimiz projemiz sürdürülebilir bir zeminde istihdama katılacak genç kadınlara önemli katkılar sağlayacaktır” dedi. Sanem Oktar ayrıca, proje kapsamında bugüne kadar eğitim almış tüm genç kadınların KAGİDER ile ve kendi aralarında sürekli iletişim ve tecrübe paylaşımında bulunabilmeleri için bir network sistemi oluşturulduğunu da belirtti. Sundukları diğer eğitim ve mentorluk hizmetlerinden bugüne kadar yüzlerce kadının yararlandığını belirten Sanem Oktar, “Mevcut çalışmalarımıza devam ederken, ihtiyaçlara göre bunları geliştiriyor veya yeni projeler oluşturuyoruz. Dijital ve teknolojik kanalları daha fazla kullanarak daha çok sayıda kadına ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Projeye dair açıklamalarda bulunan Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya “Altı yıldır koşulsuz olarak desteklediğimiz Geleceğin Kadın Liderleri projesi ile genç kadınların hayatlarına dokunarak, iş hayatına atacakları ilk adımda onların yanlarında olacak detaylı bir eğitim serisi ile hayatlarında fark yaratmayı amaçlıyoruz. İstihdam ve fırsat eşitliğine yönelik projelerimizle Sanofi Türkiye olarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında ülkemizin öncü kuruluşları arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz” diyerek Sanofi’nin bu projeye ne kadar büyük bir önem verdiğini bir kez daha vurguladı.

20-25 yaş arası üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun genç kadınların katılımına açık olan “Geleceğin Kadın Liderleri” projesi kapsamında düzenlenecek iki günlük eğitimlerde kadınlara; iş aramada teknolojinin kullanımı, mülakat simülasyonları gibi işe alım sürecinde çok faydalı olacak pratik bilgiler verilecek. Genç kadınlar ayrıca zaman yönetimi, iş ahlakı, etkin iletişim, kariyer planlaması gibi iş hayatlarına yön verecek dersleri de içeren bir eğitimden geçerek bankacılık, sağlık, telekomünikasyon, reklamcılık, hızlı tüketim gibi farklı sektörlerin temsilcilerinden, o sektörlerle ilgili doğrudan bilgi alma şansına da sahip olacak. 20 kişilik bir ekip tarafından üç farklı şekilde değerlendirmeye tabi tutulacak. Öncelikle, belirlenen temel kriterler doğrultusunda başvuru taramaları yapılacak. İlk elemeyi geçen genç kadınlarla telefon ve video mülakatları gerçekleştirilecek. Sonrasında yüz yüze mülakatlar yapılarak proje kapsamında eğitim almaya hak kazanan kadınlar seçilecek. Mülakatlar sırasında adaylar proje kapsamında gönüllü çalışan KAGİDER üyeleri ve Sanofi Grubu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi’nden proje gönüllüleriyle bir arada olacaklar.