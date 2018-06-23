Geleceğin kadın mühendislerine Siemens Türkiye desteği

UNESCO kararıyla dünya genelinde kutlanan ‘23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü’ mühendislik yapan kadınlara dair farkındalık arttırmak ve geleceğin kadın mühendisleri için kariyer fırsatları oluşturmayı amaçlıyor. Uluslararası bir teknoloji ve inovasyon şirketi olan Siemens Türkiye, işe katılımda cinsiyet eşitliğini savunarak kadın mühendislerin istihdamına önem veriyor. Çeşitliliği temel değerleri arasında konumlandıran ve bu sayede kadın mühendis oranı şirket genelinde yüzde 21’e, Ar-Ge’de ise yüzde 35’e ulaşan Siemens Türkiye, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde ortalamaların üstünde bir profil çiziyor. Siemens Türkiye, cinsiyet eşitliği anlayışını kurumsal kültürünün önemli bileşenlerinden biri olan sürdürebilirlik ile birleştirerek eğitim ve kadınların toplum hayatında güçlendirilmesine odaklanan çalışmalar yürütüyor.

Mühendis adaylarına gönüllü mentorluk desteği

Siemens Türkiye, kadınların mühendislik alanındaki varlığını artırmak için üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan kız öğrencilere mentorluk desteği sunuyor. Gönüllülük esasıyla projeye destek veren ve sayıları her geçen gün artan Siemens Türkiye’nin kadın mühendisleri, mühendislik okuyan kız öğrencilerin teorik bilgilerini, deneyime ve pratiğe dayalı çalışmalarla destekliyor. Siemens Türkiye projeyi, ülkemizin önde gelen STK’larından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile kurduğu iş birliği ile de güçlendiriyor. Bu kapsamda geleceğin kadın mühendislerine hem maddi destek hem de mentorluk katkısı sunuyor.

"Eşitsizliği kaldırmak bizlerin sorumluluğunda"

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, 23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü için yaptığı açıklamada, mühendislik alanındaki cinsiyet ayrımına dikkat çekerek, "Ülkemizde ne yazık ki mühendislik kadınlar için dezavantajlı olarak değerlendirilen meslek gruplarının başında geliyor. Bu dezavantajı oluşturan nedenleri ortadan kaldırmak ise bizlerin sorumluluğunda bulunuyor. Siemens Türkiye olarak ulusal ve uluslararası ortalamaların üzerinde profil çizen kadın mühendis oranlarımızla bu konuda örnek teşkil etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Siemens Türkiye’nin geçmişten bugüne fırsat eşitliğini ve çeşitliliği savunduğunu hatırlatan Hüseyin Gelis, kadın çalışan ve kadın mühendis sayısını yükseltmek, bununla birlikte ülkemize daha fazla kadın mühendis kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, özellikle şirket genelinde uyguladıkları gönüllü mentorluk projesinin önemine dikkat çekti.

Gelis, bu projeye destek veren Siemens Türkiye’nin kadın mühendislerinin sayılarının her geçen gün artmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.