Geleceğin kariyer fırsatları GTÜ’de konuşuldu

IEEE Gebze Teknik Üniversitesi(GTU) Öğrenci Kulübü tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Bilim ve Teknoloji günleri başarı ile sona erdi. GTÜ’ nün en köklü etkinliği olma unvanını taşıyan ‘Bilim ve Teknoloji Günleri’ 2-3 Mayıs tarihlerinde Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen ilk kariyer etkinliği olma şansını da yakaladı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre toplamda 9 oturumdan oluşan etkinlik öncü kuruluşların C level yöneticilerinin keyifli anlatımları ve güzel sohbetleriyle oldukça başarılı bir şekilde ilerledi. İki gün boyunca devam eden panellere SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Vestel Savunma Genel Müdürü Öner Tekin, Aselsan Deniz Sistemleri Grup Direktörü Behçet Karataş, Siemens Healthcare Country Lead Enis Sonomel, Türk Telekom Dijital İşler Direktörü Tuğrul Taşgetiren, LOGO Yazılım Mimarisi direktörü İsmail Duran, FUJİTSU Kurumsal Çözüm ve Hizmetler Direktörü Cengiz Yeker, D&R CTO Bilal Genç, D&R SAP Müdürü Eray Karaca, D&R IT Project Lead İrfan Özoğul, Oracle Türkiye ve Orta Asya Teknoloji Satış Danışmanlığı Direktörü Sedat Zencirci, IBM CTO Sevilay Kurt, Mynet CCO Şebnem Sezen Çomoğlu, Mynet CPO Mustafa Fuat Şeker gibi isimler katkılar sağladılar.

Genç nesile ışık tutuldu

Toplamda 9 oturumdan oluşan etkinlikte Türkiye savunma sanayinin genel durumundan bahsedildi. Milliliğin ve milli üretimlerin ihracatının önemi konuşuldu. Eğitim alanındaki genel eksiklikler ve sanayisinin ham madde açığı, ham maddenin işlenememesinden söz edildi. Etkinliğin devamın da Blockchain, Fintech ve Big Data konuları ile gelişmeye çok açık olan yanları ele alındı. Dijital dönüşüm ve yapay zekalı sistemlerin nasıl kullandığı anlatıldı. Yeni perakende trendlerini ve iş analizinin nasıl yapıldığından bahsedildi. Cloud computing, Omichannel, gibi gelecekte ve şimdi çok büyük önem arz eden konular öğrencilere aktarıldı. Eğitici ve yenilikçi etkinlikte katılımcıların keyifli sohbetleri eşliğinde kariyer basamaklarını nasıl tırmandıkları ele alınarak, genç neslin yoluna ışık tutulmuş oldu. IEEE GTU öğrenci topluluğu tarafından hazırlanan 5’inci Bilim ve Teknoloji Günleri’nde öğrencilere hitap eden GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik 500 sene önce önemli siyasal, ekonomik ve bilimsel bir merkez konumunda olan Türkiye’nin potansiyelini yeniden harekete geçirmek durumunda olduğunu söyledi.

GTÜ Sanayi 4.0’ı öğretiyor

Türkiye’nin sanayi devrinin ilk üç aşamasında gelişmeleri geriden takip ettiğini belirten Özçelik; “Şu sıralar 4’üncü sanayi devriminin eşiğindeyiz. Bilginin yeni bir nitelik taşıdığı, robot teknolojileri, yazılım, 3 boyutlu yazıcılar ve yapay zekânın kullanıldığı, nesnelerin bir biri ile iletişim halinde olduğu bir dönem. Bu yeni bilgi felsefesini yakalayan ülkeler, önümüzdeki dönemde dünyaya yön verecekler. Bilgi ve teknoloji alanında yeniden öncülük yapma şansımızın fırsat olarak önümüze geldiği bir süreçten geçiyoruz. Üniversite olarak gecikmeden sanayi 4.0'ın ana unsurlarını ülkemize uyarlamak ve uygulama sorumluluğumuz var. Bu bilinçle çağın gerekliliğini yansıtan çalışma alanlarımızla ülkemizi ve bilim insanlarımızı sanayi 4.0'a hazırlıyoruz. Bu bağlamda Bilim ve Teknoloji Günleri’nde bilgi ve bilişim teknolojileri alanında hizmet veren ülkemizin ve dünyanın önde kuruluşlarının yöneticilerinin iki gün boyunca bizlerle birlikte bilgi ve tecrübelerini paylaşacak olması çok önemli. Sosyal yaşamı destekleyen bir üniversite olarak öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine bu tür etkinlikleri destekleyerek katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

