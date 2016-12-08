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“Geleceğin Mucitleri Yarışması”nda Doğa Okulları öğrencilerine 4 ödül

Samsung’un Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Multi Channel Developers iş birliği ile birlikte bu yıl 3. kez düzenlenen “Samsung Geleceğin Mucitleri Bilim Yarışması”nda, Doğa Okulları 4 ödül birden aldı.

“Geleceğin Mucitleri Yarışması”nda Doğa Okulları öğrencilerine 4 ödül

08 Aralık 2016 08:50

Samsung’un Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Multi Channel Developers ile birlikte bu yıl 3. kez düzenlediği “Samsung Geleceğin Mucitleri Bilim Yarışması”nda, Doğa Okulları’nın çeşitli kampüslerinden öğrenciler 1483 proje arasından ilk 10 finalist arasına kalarak 4 ödül birden aldı.

Öğrencilere bilimi sevdirerek onları yaratıcı düşünmeye ve yeni buluşlar yapmaya teşvik etmek amacıyla “Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yarışmada, Doğa Okulları İzmir Bornova Bilim Kampüsü’nden Ayşegül Çelik, öğretmeni Sultan Çolak’ın danışmanlığında hazırladığı “Güvenli Musluk” adını verdiği projesiyle üçüncülüğe değer bulundu.
Aynı yarışmada Doğa Okulları Samsun Kampüsü’nden Duru Üçüncü, öğretmeni Sıdıka Yalçın danışmanlığında hazırladığı “Saç Kurutma Havlusu” projesiyle, Doğa Okulları Ataşehir 2 Kampüsü’nden Mert Şentürk öğretmeni Pınar Dinç danışmanlığında hazırladığı “Dikine Dönen Türbinli Küçük ve Basit Rüzgâr Santrali” projesi ve yine aynı kampüsten Arda Düzyol “Isı ve Duman Sensörlü Yangın Söndürme Tüpü” projesiyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

Finale kalan projelerin KidzTV’den de yayınlandığı yarışmanın The St. Regis İstanbul’da yapılan ödül töreninde, başarılı öğrencilere ödülleri Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa ve Oflaz Medya Grubu Başkan Yardımcısı Esra Oflaz Güvenkaya tarafından sunuldu.
 

Etiketler: doğa okulları, Multi Channel Developers, Samsung Geleceğin Mucitleri Bilim Yarışması, Samsung’un Yaratıcı Çocuklar Derneği


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