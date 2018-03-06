Geleceğin Müslüman düşünürleri İstanbul’da buluşacak

İslam Dünyasının 21’inci yüzyılda maruz kaldığı zorluklara karşı yeni yaklaşımlar geliştirmek amacı ile İbn Haldun Üniversitesi’nin himayelerinde Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan ‘Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu’nun protokol imza töreni düzenlendi.

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ve İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) arasında imzalanan protokol, İbn Haldun Üniversitesi’nin merkez yerleşkesinde gerçekleştirildi. Düzenlenen protokol imza törenine, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ile birlikte basın mensupları katıldı.

“Türkiye’de en yüksek oranda uluslararası öğrenci sahibi üniversite konumundayız”

Gerçekleştirilen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, mukayeseli eğitimi pedagojilerinin en temel unsuru olarak kabul ettiklerini belirterek, “Biz Türkiye’de en yüksek oranda uluslararası öğrenci sahibi üniversite konumundayız ve bu çok önemli bir şey. Bizim uluslararası eğitime ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Biz Üniversitemizde 3 dilde eğitim veriyoruz; Türkçe, İngilizce ve Arapça. Bütün öğrencilerimiz bu 3 dili öğrenmek zorundalar yoksa buradan mezun olamazlar. Bunları da en iyi seviyelerde öğrenecekler. İleriye dönük olarak uluslar arası hoca oranını artırmaya çalışacağız. Öğrencilerimizin uluslararası seyahatlerde bulunmalarını, başka ülkelerin, medeniyetlerin, kültürleriyle, eğitim hayatıyla tanışmalarını elimizden geldiği kadar sağlayacağız. Üniversitemizin bu uluslararası yaklaşımını gösteren bir başka unsur olarak mukayeseli eğitimi pedagojimizin en temel unsuru olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.

“Bu işbirliğimizin amacı müstakbel İslam düşünürlerini yetiştirmek”

Müstakbel İslam düşünürlerini yetiştirmek amacıyla bu işin akademik boyutunu üstlendiklerini ifade eden Rektör Recep Şentürk, şöyle konuştu:

“Yakın bir zamanda OIC'ye (İslam İşbirliği Teşkilatı) bağlı olarak çalışan İKGF-Dİ ile bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu yaptığımız protokolle de bunu pratiğe dökmüş oluyoruz. Somut bir sonuç olarak bu işbirliğinden ortaya çıkmış olacak bu işbirliğimizin amacı, müstakbel İslam düşünürlerini yetiştirmek. Bu potansiyele sahip olan gençleri işbirliği kapsamında bir araya getirmek, onlara bu konuda bir eğitim vermek. İnşallah bu çok verimli bir eğitim programı olacak. Bu işin akademik tarafını İbn Haldun Üniversitesi büyük ölçüde üstlenmiş olacak. Diğer organizasyon tarafını, uluslararası camiada duyulması İKGF-Dİ üstlenmiş olacak. Bu hem Türkiye için hem bütün İslam dünyası için güzel bir katkı olmuş olacak. Buraya İslam dünyasının farklı yerlerinden gençler gelecekler. Hem üniversitemizi tanımış olacaklar hem de bu vesileyle Türkiye'deki İslam düşüncesi anlamında yapılan çalışmaları görmüş olacaklar.”

Protokol imza töreninde konuşan İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov ise, “Programın ismi ‘Geleceğin Müslüman düşünürleri Forumu’, yani burada ana hedef Müslüman ülkelerinin, geleceği düşünen önden giden düşünürlerinin düşüncelerini bir araya getirip, sistemleştirerek Müslüman dünyasının entelektüelleriyle, elit kesimiyle paylaşılmasıdır. Diğer taraftan gelecek nesil düşünürlerin yetiştirilmesidir. ‘Gelecek’ kelimesi geleceğe yönelik düşünce paradigmalarının aynı zamanda geleceğin düşünürlerinin hazırlanmasına atıfta bulunan bir kelimedir” dedi.

Törenin ardından İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, 600 sene önce İbn Haldun tarafından çizilmiş olan siyaset dairesini, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov’a takdim ederken; İskandarov da, Rektör Şentürk’e tasavvufta önemli bir yeri olan lale figürlü tablo hediye etti.

Rıfat Fırat