Geleceğin öğretmenlerinden Şanlıurfa köy okullarına yardım

Kendi çabalarıyla yardıma muhtaç köy okulları için giyecek ve kırtasiye yardımı toplayan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Öğrenciler 30-31 Aralık tarihlerinde Şanlıurfa'ya gerçekleştirdikleri ziyaretlerle yardım malzemelerini ilkokul öğrencilerine ulaştırdı.

Stant açıp kermes düzenlediler

Sosyal sorumluluk kapsamında bir şeyler yapmak amacıyla okul kampüsünde başlattıkları kampanya ile yardım malzemesi toplamak üzere stant açtıklarını belirten İAÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2’nci Sınıf Öğrencisi Ulaş Özgür Yılmaz, “Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yardıma muhtaç köy okulları ve bu okullarda eğitim alan, okuma isteğiyle yanıp tutuşan birçok öğrenci kardeşimiz var. Biz de geleceğin öğretmenleri olarak onların bu çabalarına bir nebze katkıda bulunmak istedik” dedi. Kendisinin aynı zamanda İAÜ Eğitim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi olduğunu ifade eden Yılmaz, “Temsilcilik görevini aldıktan sonra sosyal sorumluluk kapsamında bir şeyler yapmak istedim. Arkadaşlarla örgütlendik ve böyle bir kampanya başlattık. Üniversitemizin Florya’daki Halit Aydın Kampüsü’nde yardım malzemesi toplamak üzere stant açtık. Ayrıca bir de kermes düzenleyerek ek gelir sağladık. Beklentimizin çok üstünde bir ilgi gördük. Yılın son günlerinde de yardım için topladığımız malzemeleri Şanlıurfa’ya giderek kardeşlerimize dağıtımını sağladık” ifadelerini kullandı.

"59 ilkokul öğrencisine giyecek ve kırtasiye yardımı götürdük"

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Yenidoğan mahallesinde yer alan Yenidoğan İlkokulu ile yine Hilvan’ın Kadıkent mahallesindeki Kadıkent İlkokulu’nda toplam 59 öğrenciye giyecek ve kırtasiye yardımı götürdüklerini ifade eden Yılmaz, “Gerek Yenidoğan’da, gerekse Kadıkent’te sıcak bir ilgi ile karşılandık. Öğrencilerin ve öğretmenlerinin sevinci görülmeye değerdi. Onları yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde bir nebze olsun sevindirebildiğimiz için mutluyuz. Bizler geleceğin öğretmenleri olarak bu kardeşlerimizin eğitim ve yaşamlarından sorumluyuz. Bu nedenle mümkün olduğunca elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Belki her yere yetişemeyiz. Zira yardıma muhtaç durumda olan belki binlerce okul var. Ancak bir cana bile dokunabilsek kendimizi mutlu sayarız” dedi.

Bu tip faaliyetlere devam etmek istediklerini de ifade eden Yılmaz, fakülte dekanı Prof. Dr. Hamide Ertepınar’a gelen bir e-posta neticesinde, anadoluda bir başka okulda görev yapan İAÜ mezunu bir arkadaşlarının okuluna yardım götürmek için de yakın zamanda çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.

