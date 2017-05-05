Geleceğin sağlıkçıları önlüklerini giydi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Alev Ofluoğlu Konferans salonunda düzenlenen törenin açılış konuşmasını İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Cüneyt Ulutin yaptı.

Akademisyenler, öğrenciler ve ailelerinin katıldığı konferansta, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Cüneyt Ulutin, fakülte olarak öğrencilerin beyaz önlük giyme törenlerinde heyecanı ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirterek; “Bu törenin amacı teorik eğitimlerini artık pratiğe dökmek üzere olgunlaşmış olan 1’inci sınıftan 2’inci sınıfa geçen Hemşirelik ve 2’inci sınıftan 3’üncü sınıfa gecen Fizyoterapi, Beslenme ve Diyetetik öğrencilerimizin kliniklerde, polikliniklerde pratik uygulamalara başlamasının bir başlangıcı olarak görüyoruz. Tabi beyaz önlüğün ayrı bir manası var. Çünkü sağlık alanında çalışmak oldukça meşakkat isteyen bir iş ve insanların bu işi yapabilmesi için yüksek ahlaki değerlere ve vicdana sahip olmaları gerekiyor. İşte bu anlamda beyaz önlük lekesizliği, temizliği, paklığı ve Rabbimizin çocuklarımıza verdiği o vicdanın bir simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün bu sebeple hem öğrencilerimiz hem bizlere hem de onların aileleri çok mutluyuz” dedi.

“Farklı branşlara da ihtiyaç var”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Cüneyt Ulutin, Türkiye’de sağlık alanında sadece doktorlara değil farklı branşlarda uzmanlara da ihtiyaç duyulduğunu aktararak, “Sağlık sektöründe sadece doktor değil, fizyoterapist, beslenme diyetetik uzamanı, hemşire ihtiyacı var ve ihtiyacın karşılanması için çok büyük bir talep var. Mezunlar da çok rahat iş bulabiliyorlar. Bundan dolayı sektörde üniversiteler yeni yeni bölümler açarak bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyorlar. Tabi ki bunu yaparken belirli standart tutturmak mutlaka gerekli ancak bunu Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üniversiteleri denetleyerek, standartları sağlamayan bölümlerin açılmamasına özen gösteriyor. Ayrıca Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi sık sık toplanarak kendi aralarında istişarelerde bulunarak nasıl bir standart koymamız gerektiğini, eğitimin düzeyinin ne olması gerektiğini, bu standartların altında olanları nasıl desteklenebileceği hakkında yoğun görüşmeler içerisinde bulunuyorlar” diye konuştu.

İngilizce Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2’inci sınıfı öğrencisi Cemre Tosun, “Beyaz önlüğümü giymenin mutluluğuyla çok heyecanlıyım. Beslenme ve Diyetetik bölümünü isteyerek seçmiştim bu bölümü seçmende ailemin de etkisi var. Onlarda bu bölümü okumamı işitiyorlardı. Ben insanlara faydam olacağını düşünerek bu bölümü seçtim” dedi.

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