Geleceğin teknolojilerini 20 bin kişi inceledi

22-25 Şubat tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen FIT’18-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı 152 firmanın katıldığı fuarı, endüstriyel teknolojiler alanında yeni nesil çözümleri yakından görmek ve işlerine uygulamak isteyen toplam 20 bin kişi ziyaret etti.

Dört gün boyunca devam eden fuarda, yenilikçi çözümler üreten teknoloji startup’ları da FIT’18 Girişim Pazaryeri adıyla kendilerine ayrılan alanda potansiyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcılar ile tanışma olanağı buldu. Fuarda; otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok sektörde en ileri teknolojiler ile üretilen çözümler sergilendi. FIT’18, fuarcılık dünyasında organizasyon biçimiyle de bir ilke imza attı. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir sistem ile katılımcı ve ziyaretçilerin fuardan önce eşleştirilmesi sağlandı. Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden firma ile randevulaşan ziyaretçi, aradığı çözüme planlı ve hızlı ulaşabildi.

"Bu fuarı Türkiye’ye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"

FIT’18-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı düzenleyen Bileşim Fuarcılık ve Yayıncılık Genel Müdürü Melis Üstün Hanay, Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı önümüzdeki dönemde ülkenin farklı noktalarına taşımayı ve kısa vadede uluslararası hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Genel Müdür Hanay, "Endüstriyel teknolojiler artık üretime dayalı tüm iş kollarının iş yapış biçimlerini değiştirdi ve firmaların rekabet gücünü belirler hale geldi. Türkiye, Endüstri 4.0 adı verilen yeni sanayi devrimini kaçırmamak için bu teknolojilerin hem alıcısı hem de üreticisi olmak zorunda. Böyle kapsamlı bir fuarı kurgularken, Türkiye’nin çok farklı sektörlere hizmet veren en yetkin endüstriyel teknoloji firmalarını ve inovatif yaklaşımlarıyla yarının teknoloji devleri olmaya aday startup’ları bir araya getirdik. Ziyaretçilerimizin gösterdiği yoğun ilgi, fuarımızın bu alanda önemli bir açığı doldurduğunu ortaya koydu. Umuyoruz ki, FIT’18, Türkiye’nin Endüstri 4.0 yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını aralamış olur. Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı önümüzdeki dönemde ülkenin farklı noktalarına taşımayı ve kısa vadede uluslararası hale getirmeyi hedefliyor, bu fuarı Türkiye’ye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Genç girişimciler ustalardan geçer not aldı

FIT’18 kapsamında, yenilikçi çözümler üreten teknoloji startup’ları da FIT’18 Girişim Pazaryeri adıyla kendilerine ayrılan alanda potansiyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcılar ile tanışma olanağı buldu. Girişim Pazaryeri’nde yer alan 40 girişim içerisinden seçilen 10 girişim ise, FIT Zirvesi Girişim Yarışması’nda sahneye çıkarak ilk 3’e girmek için Teknoloji Girişimcileri ve İş Adamları Derneği (TEKGİAD) tarafından oluşturulan jüriye sunum yaptı.

TEKGİAD Başkanı Çağlar Türkal ise güzel bir deneyim yaşadıklarını ifade ederek, yarışmaya ve fuara ilişkin "FIT Zirvesi’nin kapanışında birbirinden değerli 10 girişimimiz yarışma jürisine ve izleyicilere sunumlarını yaptılar. Veri biliminden lojistiğe, endüstriyel makinalardan toplanan verilerin analizinden mağazacılığa kadar farklı alanlardan iş fikirleri ve ürünleriyle girişimcilerimiz, FIT’18’de harika bir performans sergilediler. Yarışma sonucunda, iş süreçleri yönetimi için tasarladığı CheckUP BPM projesiyle jüriden en yüksek puanı toplayan Oktay Erbey birinciliği elde etti. İkincilik ise, bir grup İYTE öğrencisinin hayata geçirdiği, üniversite öğrencilerini birer satış temsilcisi olarak konumlayan Aracı.kim adlı projenin oldu. Üçüncü sırayı alan yükümyolda projesi lojistik sektörünün kurumsal paydaşlarını tek bir online pazaryerinde bir araya getiriyor. Diğer finalist girişimlerimiz de jürimizden olumlu geri bildirimler alarak güzel bir deneyim yaşadılar. Bileşim Fuarcılık ve TEKGİAD desteğiyle organize ettiğimiz FIT Zirvesi ve Girişim Yarışmasının önümüzdeki yıllarda da tekrarlayarak markalaşması en büyük dileğimiz ve katkı veren herkese TEKGİAD olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.