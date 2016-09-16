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Geleceğin uçak mühendisleri Bafra’da yetişiyor

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı (UAV) yarışmasına başvuran Bafra Fen Lisesi, iki etabı aşarak yarışmaya katılmaya hak kazandı.


16 Eylül 2016 16:03

2015 yılında düzenlenen Tasarla-Yap-Uçur (TYU) yarışmasında birinci olan Bafra Fen Lisesi takımı bu yıl TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslar arası UAV Turkey yarışmasına davet edildi. TÜBİTAK UAV yarışmasına davet edilen Bafra Fen Lisesi öğrencileri Ahmet Kıraç, Emirhan Yazıcı, Mehmet Emin Ak ve Alperen Şahin, öğretmen Burhan Apaydın danışmanlığında hazırladıkları yarışmanın birinci ayağı olan Kavramsal Tasarım Raporu’nu TÜBİTAK’a gönderdi.

TÜBİTAK, Kavramsal Tasarım Raporu’nu kabul ederek bir sonraki aşama olan Detaylı Tasarım Raporu’nun hazırlanması amacı ile 2500 lira destek verdi. Detaylı Tasarım Raporu da kabul edilen Bafra Fen Lisesi öğrencilerine, kendi ürettikleri insansız hava araçlarını iyileştirmek ve 10-16 Ekim tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenecek olan yarışmaya katılabilmeleri amacı ile 4 bin lira daha destek verilecek.
Bafra Fen Lisesi öğrencilerine proje kapsamında Doğru Cevap Eğitim Kurumları ve Kızılırmak Cam Sanayi de maddi destekte bulundu. Hedeflerinin uçak mühendisi olmak olduğunu belirten Bafra Fen Lisesi’nin başarılı öğrencileri, “UAV Turkey yarışmasına çoğunlukla üniversiteler katılıyor. Bizim lise olarak davet edilmemiz dahi büyük başarı. Maddi imkanları çok iyi okullar ile yarışacağız. Yine de Bafrayı en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi. Öğrenciler, uçağın yapımı için destek verenlere teşekkür etti.

Etiketler: İnsansız Hava Aracı, TÜBİTAK


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