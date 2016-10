7 yaşında ailesi tarafından yetiştirme yurduna verilen Topallar, o günleri unutup, mutlu bir yuva kurmayı planladı. Dünya evine girmeye hazırlandığı nişanlısı tecavüze uğradı, tecavüzcüleri bıçaklayınca cezaevine düştü. Genç adam, yaşadıklarından sonra, ailesini bulup geçmişiyle yüzleşmeye karar verdi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Muharrem Topallar, 7 yaşında yetiştirme yurduna verildi. 17 yaşına kadar Kahramanmaraş Erkek Yetiştirme Yurdu’nda kalan Topallar, yurdun yıkılacağı gerekçesiyle Çanakkale Hüseyin Özcan Yetiştirme Yurdu’na gönderildi. 1 yıl burada kaldıktan sonra 18 yaşına giren genç adam, tekrar memleketi Kahramanmaraş’a dönerek sevdiği kızla nişanlandı. Ancak kaderin tokadı Muharrem Topalları’ndan sırtından inmedi.

Nişanlısına Tecavüz Ettiler

Memleketi Kahramanmaraş’a döndükten sonra nişanlısı 1 Ocak 2016 tarihinde evleneceklerini belirten Muharrem Topallar’ın başına gelmeyen kalmadı. Düğün arifesinde gelin adayının abisinin 2 arkadaşı gelin adayına tecavüz etti. Bu olayı duyan Topallar, nişanlısına tecavüz eden 2 kişiyi bıçakla yaraladığını söyledi. Topallar konuşmasının devamında; “17 yaşına kadar Maraş’ta kaldım. Sonra oranın yurdu yıkılacağı için burada Çanakkale’de ki yurda gönderdiler. Burada da bir sene durdum. Gene Maraş’a döndükten sonra, 2016’nın Ocak’ın 1’inde evlenecektim. Nişanlımın abisinin arkadaşları benim kızı evde tek yakalamışlar. Tecavüzden dolayı vurmak zorunda kaldım. Delirdim yani. Bıçakla yaraladım. Sahte kimlikle buraya kaçtım. Burada da yakalandım” dedi.

Hiç aile sevgisi görmedim

Bıçaklama olayını bir anlık sinirle yaptığını belirten Muharrem Topallar, “ Bıçaklamamda bir yandan kendimi haklı bir yandan da haksız görüyorum. Çünkü kendi başımı yakmışım. Normalde hiç yapmayacağım bir şey ama bir anlık sinir işte insanı nerelere götürüyor. Tek isteğim annemi ve babamı bir de kardeşimi bulmak. Çünkü aile sevgisi hiç görmedim. Geçmişi arıyorum. Yani şu dünya da tek istediğim aile sevgisi. Onu da görsem tamam. Ailemi bulursam iki çift lafım var. Onlar bende kalsın. Kısaca bizi niye bırakıp gittiler. Oradan gireceğim sonrası bende kalsın. Çünkü çok düşünüyorum bu olayı. Eğer düzgün bir cevapları varsa, affedeceğim. Yoksa affetmeyi düşünmüyorum. Niye bunca zaman aramadılar, sormadılar” diye konuştu.

Kahramanmaraş Türkoğlu doğumlu Muharrem Topallar, annesini bir tek kuyuya düştüğünü ve hastaneye kaldırılışını hatırladığını, onun dışında hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ailesinin yaşayıp, yaşamadığını bile bilmeyen Topallar, “ Annem belki hayatta belki değil. Çünkü nüfus kağıdında hiçbir şey çıkmadı. Ondan dolayı bilmiyorum. Bir abim var, bir de kardeşim vardı, o da öldü. Biz 7 yaşındayken, ağlarken öldü. Diğer kardeşimle bizi yurda verdiklerinde yaşı büyük diye ayırdılar ama hangi yurda verdiler bilmiyoruz. Yurda verilip ayrıldığımızdan beri nerede olduğunu bilmediğim için abimle görüşmedik” dedi.

“Dayak yüzünden hep yurttan kaçardım”

Yetiştirme yurdunda kendinden büyük erkeklerden her zaman dayak yediğini belirten Topallar, “Yani yurda alışınca unutuyorsun her şeyi. Dayak şu bu derken, hepsi vardı zaten. Yurtta hocalardan değil de, büyüklerden çok şiddet gördüm. 7 yaşında yurda ilk gittiğimde çarşafa sarıp pencereden aşağıya sallandırdılar beni. ‘Hoş geldin’ dayağı oluyormuş. En ufak bir şeyden bile dövüyorlardı, can sıkıntısından dövüyorlardı. O yüzden de yurtta hiç durmuyordum hep kaçardım” şeklinde konuştu.

FETÖ olayları nedeniyle denetimli serbestlik yasasıyla çıktı

11 aydır Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaldığını belirten Muharrem Topallar, denetimli serbestlik yasasından yararlanarak dışarı çıktığını kaydetti. Topallar, “FETÖ dalgasından dolayı dışarı çıktım. Şimdi de denetimli serbestlikteyim, buranın yabancısıyım yani. Denetimli serbestlik şuan 2 sene sürecek. Daha yeni başladığım için. Çıkalı nereden baksan 1, 1 buçuk ay olacak gibi. Kalacak yerim yok, sabaha kadar geziyorum. Normalde parkta yatarsak buranın nasıl bir yer olduğunu bilmiyoruz. Gene başımıza bir iş alırız diye uyumuyoruz. Şuan babamı arıyorum, annemi arıyorum, abim olsun hepsini bulmak istiyorum. Kim var kim yok. Çünkü hiç birinden haberim yok. 7 yaşından beri kimsesiz büyümüşüm, bu yaşıma kadar gelmişim, daha ne diyeyim yani tek onlar, aile sevgisi” dedi.

“Abisi nişanlımı bulursa vurur!”

Nişanlısını başka bir şehre kaçırdığını belirten Topallar, “Nişanlımla tekrar birlikte olmayı düşünüyorum. Onunla şuan görüşmüyorum. Çünkü kaçırdım onu başka bir yere. Abisi gelip vuracak. Vurmasınlar diye onu başka bir memlekete götürdüm. Ama bende görüşmüyorum. Abisi arıyor çünkü. Bulurlarsa onu da öldürürler. Sevdiğim kızın ben 10 yıldır saçının kılına zarar vermemişim. Ama işte gör bak abisinin arkadaşları tecavüz etti işte. Abisi bana güvenmiyordu çünkü bir ara çıktığımızı duyunca dövmek zorunda kaldım, 8 kişi çöktüler bana da. Mecbur bende karşılık verecektim. Normalde abisini dövdüm işte. Ondan dolayı da güvenmiyordu. Nişanlımı nasıl özlemem? 10 yılımı vermişim. Kalacak yerim yok. Nereden baksan cezaevinden çıktım çıkalı sokaktayım. Hafta sonları başka bir iş yapıyorum. Kazandığım parayla bir pansiyonda bir günlük duruyorum. Duşumu falan alıyorum. Ondan sonra geri çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

“Evlenseydim ailemi arama durumum olmazdı”

Nişanlısıyla evlense daha farklı bir hayat kuracağını belirten Muharrem Topallar, “Nişanlımla eğer evlenseydik, Maraş’ta çok güzel işim vardı. Lokum ustasıyım, 8 tane sertifikam var. Yurtta dururken hepsini aldım. Normalde 1 Ocak 2016’da evlenecektik Eğer evlenseydim çok daha farklı biri olurdum. Çanakkale’de değil de Maraş’ta daha farklı biri olurdum. Yani aileyi arama gibi bir durumum olmazdı. Çünkü kendi ailem olacaktı. Sonuçta bende kendi çocuklarıma iyi bir baba elimden geleni yapacağım, yapmak zorundayım. Yani bir insan, anne baba çocuğunu sokakta bırakır mı?” dedi.

19 yaşındaki Muharrem Topallar, şimdi 2 yıl boyunca Çanakkale kamu kurumlarında denetimli serbestlik yasası kapsamında çalışarak cezasını bitirmeye çalışıyor. Topallar, bir ailesi ve işi olmadığı için iş sonunda parklarda yatıyor. Topallar, ailesinin bulunması ve barınacak bir yer bulunması konusunda da yetkililerden destek beklediğini söyledi.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce