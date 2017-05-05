Annelerin geleceği şekillendirmedeki önemini vurgulamak, anneliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen MomTalks 2017, Türkiye’nin bir köyünde hayata başlayıp, uluslararası başarılara imza atan Ümmiye Koçak, sanatçı Nil Karaibrahimgil, Doğan Cüceloğlu, Prof. Dr. Yankı Yazgan, Mümin Sekman ve Özgür Bolat gibi uzman isimleri konuk etti.

Özel eğitim gereksinimli çocuk annelerinin de söz aldığı panel, hem duygusal hem de eğlenceli sohbetlerle katılımcılara özel anlar yaşattı.

"Annenin eğitimi ülkenin geleceği için son derece önemli"

Etkinliğin amacının annelerin eğitimine dikkat çekmek olduğunu ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve MomTalks Fikir Annesi Yrd. Doç. Dr. Bahar Eriş; "Etkinliğimizin sloganı 'Gelecek anneden Başlar'. Burada vermek istediğimiz mesaj, kadının, annenin eğitiminin hem çocuğun hem ülkenin geleceği için son derece önemli olduğunun altını çizmek. Bu gün burada olan tüm konuşmacılar, tanınmış isimler aynı zamanda sosyal medyadan anneler ve uzmanlar annenin eğitiminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için hiç karşılık beklemeden buraya geldiler. Etkinliğimizin bir amacı da Ümmiye Koçak'ın kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'na destek vermek. Ümmiye hanım gerçekten hem bir anne, hem de çok güçlü azimli zorlukları aşmış örnek bir kadın. Sloganımız 'Gelecek anneden Başlar ' ama Türkiye'de baktığımız zaman 20-24 yaş arası kadınların yaklaşık olarak yüzde 60'ının lise terk olduğunu görüyoruz. Her üç anne adayından birisi lise terk. Dolayısıyla eğitim anlamında bir açığımız, sorunumuz var. Çocuğun da en gelişime açık olduğu dönem, anneyle ilk buluşmasından sonraki ilk yıllar. Bu nedenle anne ne kadar eğitimli, donanımlı olursa çocuğun da gelişimi her yönden o kadar sağlıklı olacaktır. Bizim altını çizmek istediğimiz temel mesaj bu" şeklinde konuştu.

"Hayal kurmak ile hayalperest olmak aynı şey değildir"

Panel ile hayalleri olan kadınlara destek olmayı ve sorunları paylaşmayı hedeflediklerini söyleyen Dr. Bahar Eriş; "Bu buluşmalar önemli, ben Türkiye'de kadınların sesinin duyulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Konuşmamda da dile getirdim, Türkiye'de kadın olmak gerçekten zor. Kadınların hem çalışma hayatına katılımları hem eğitim hayatına katılımları düşük oranda fakat bir ülkenin güçlü olabilmesi için kadınıyla erkeğiyle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bizim etkinliğimiz bunun da altını çizmeyi amaçlayan bir etkinlik. Ümmiye Hanım da bu anlamada çok güzel bir örnek çünkü Ümmiye Hanım hayaller kurmuş biri ve bu hayallerini azimle sonuca ulaştırmış bir insan. Ben bizim ülkemizde şöyle bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. İnsanlar hayalperest ki bu Ümmiye hanımın ayrımıdır. Hayal kurmak ile hayalperest aynı şey değildir diyor. Bir hayal kurunca çok çalışmak, çok azmetmek lazım. Ümmiye hanım köyde çok zor koşullarda doğmuş buna rağmen çok çalışarak uluslararası başarılara imza atmış birisi. Bütün kadınlara verilmesi gereken mesaj; hayalleriniz olsun, gücünüzün kendi içinizden alın, o güçle kendinizi geliştirin ve hayallerinizin üzerine çalışarak mutlaka bir şeyler ekleyin. Başara bilirsiniz, yapabilirsiniz." İfadelerini kullandı.

"Ben, ben olduğum için değerliyim"

Başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmenin yöntemleri ile ilgili ipuçları veren 'Anne Baba Okulu' kurucusu Dr. Özgür Bolat; "Asıl temel konumuz mutluluk, ikiye arıyorum ben başarı odaklı mutluluk, mutluluk odaklı başarı.Başarı odaklı mutluluk da kişi kendisini değersiz hissediyor. Bu değersizliğini kapatmak için başarı peşinde koşuyor. Bunun iyi bir şey olmadığını söylüyorum çünkü bunu sürdüremezsiniz sürekli başarılı olma ihtiyacı duyarsınız ve bu kaygı yaratır. Ben mutluluk odaklı başarıdan bahsediyorum. O da şöyle bir kişi ben, ben olduğum için değerliyim diyorsa ve çocuğunu olduğu gibi kabul ediyorsa çocuk diyor ki ben, ben olduğum için değerliyim ve huzuru yakalıyor. Bu çocuk diğer insanların hayatına etkide bulunmak için çalışmaya başlayınca sonuç olarak da başarı geliyor" dedi.