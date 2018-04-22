Gelecek vaat eden girişimciye Arıkovanı Özel Ödülü

Girişimci ve yatırımcıyı buluşturmayı amaçlayan ve bu yıl 20 farklı ülkeden başvuruların geldiği The Pitcher Ödülleri sahiplerini buldu. Başvurular arasından seçilen en iyi 20 girişimin yer aldığı etkinlik ile girişimciler Türkiye, Avrupa ve Silikon Vadisi’nden 70’i aşkın aktif yatırımcının karşısına çıkarak projelerini tanıtma şansı elde eti. İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Octovan girişimi, 40 bin TL’lik Arıkovanı Özel Ödülü’nü kazandı.

Küçük ve orta ölçekli eşya taşıma ihtiyacı olan kullanıcılar ile nakliyecileri bir araya getiren bir servis olan, aynı zamanda nakliye işlerini daha güvenilir, sigortalı ve kolay ulaşılabilir hale getiren Octovan ekibine ödülünü Arıkovanı Ürün Müdürü Didem Cikse verdi. Ödülü kazanan proje Arıkovanı’nda fonlamaya sunulacak ve 40 bin TL’lik ilk siparişi Arıkovanı verecek.

Arıkovanı’na 5 bin 300 proje başvurdu

Yenilikçi teknoloji girişimlerini desteklemeyi amaçlayan Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, girişimcilerin projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları kaynağa toplum desteğiyle ulaşıyor. Destek vermek isteyenler de projeleri bu platform üzerinden takip ediyor. Arıkovanı girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek olarak geleceğin teknolojilerin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynarken, Türkiye’nin girişim ve teknoloji ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlıyor. Platformda bugüne kadar 5 bin 300 proje, 3.7 milyon TL’den fazla destek topladı.