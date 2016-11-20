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Gelenek bozulmadı! Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Ligin 11. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Gelenek bozulmadı! Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Maç sonucu)

20 Kasım 2016 21:45

Spor Toto Süper Ligin 11. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu galibiyetin ardından puanını 21'e yükselltti. Galatasaray ise 20 puanda kaldı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerden ikisi de Robin van Persie’den geldi. Hollandalı golcü, Fenerbahçe formasıyla sarı-kırmızılılara ilk gollerini attı.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNDE 6-0 HATIRLATMASI

Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu maçta 6 yıl sonra Galatasaray taraftarı da deplasmandaki yerini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sağ kanattan Sow’un ortasında altıpasta topla buluşan Volkan Şen’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hakan Balta’nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

DEV DERBİ'DE ''15 TEMMUZ'' VURGUSU!

31. dakikada sağ kanat ceza sahası dışında Van Persie’nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin üzerinden auta gitti.

45. dakikada sağ kanattan Şener’in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Van Persie’nin yere düşerken yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

47. dakikada sağ kanattan Sow’un ortaladığı topu kontrol eden Volkan Şen’in sert şutunda Sabri’ye çarpan top kornere gitti.

48. dakikada Alper Potuk’un kullandığı köşe vuruşunda Souza’nın kale önünde yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

56. dakikada Bruma’nın pasıyla topu önüne alan Tolga Ciğerci’nin ceza sahası dışından sert şutunda top auta gitti.

77. dakikada altıpasta Serdar Aziz’in Josef’e yaptığı müdahale sonrası Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada penaltı atışını kullanan Van Persie topu Muslera’nın solundan filelere gönderdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Alper Potuk xxx (Salih Uçan dk. 90 ?), Neustadter xx, Josef x, Volkan Şen xx (Emenike dk. 85 ?),Van Persie xxx (Aatıf dk. 85 ?), Sow xx

Yedekler: Fabiano, İsmail Köybaşı, Stoch, Fernandao

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Serdar Aziz xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Sinan Gümüş xx (Yasin Öztürk dk. 46 x), Tolga xx, De Jong xx, Bruma xxx, Sneijder x (Podolski dk. 66 x), Eren Derdiyok x (Cavanda dk. 71 x)

Yedekler: Cenk Gönen, Chedjou, Semih Kaya, Selçuk İnan

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Goller: Van Persie (dk. 45 ve 78) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Sinan Gümüş, Carole, Tolga, Cavanda, De Jong, Serdar Aziz (Galatasaray), Van Persie, Skrtel (Fenerbahçe)

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Toplam Yorum (1)

  • can bartu : 09 Kasım 2016, Çarşamba 11:30
    77
    canım galatasarayım benim ezik FB ULTIRA , ASLAN
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