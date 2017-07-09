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Geleneksel Atatürk Kupası finali İstanbul’da yapıldı

Binicilik sporunun en prestijli yarışmalarından biri olan Atatürk Kupası Yarışmalarının 52’incisi Maslak İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde yapıldı.

Geleneksel Atatürk Kupası finali İstanbulda yapıldı

09 Temmuz 2017 20:14

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından İstanbul Atlı Spor Kulübünde düzenlenen Atatürk Kupası Yarışmalarına iş, cemiyet ve siyaset hayatından birçok katılım oldu. En prestijli binicilik yarışmaları arasında yer alan Atatürk Kupası’nın ana sponsorluğunu ise Watergarden üstlendi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Watergarden Kupasının sahibi Kaan Kızılkaplan oldu.
3 gün süren ve şenlik havasında geçen organizasyon boyunca hem yarışmacılar hem de izleyiciler bu heyecanlı anların tadını doyasıya çıkarttılar. 1966 yılından itibaren her sene koşulan Atatürk Kupası yarışma kurallarına göre; 5 senede 3 defa kupayı kazanan binici bu büyük kupanın daimi sahibi oluyor. Bu sene yarışmayı Ankara Atlı Spor Binicisi Ömer Çetin kazandı. Çetin, “Böyle bir yarışmada yer almak beni mutlu etti. Başarılarımı daha da fazla çalışarak devam ettireceğim” dedi.
Yarışmayı izlemek için gelenlerin sayısının bir hayli yoğun olduğunu söyleyen İstanbul Atlı Spor Kulübü Müdürü Ayşe Danişmend, “Bu sene 2017 Atatürk Kupası bizim kulübümüzde; İstanbul Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde yapılıyor. Dün ilk ayağı koşulan yarışmada bugün final ile devam ediyoruz. Finalde 27 at katılıyor. Yılın en prestijli, en zor yarışması çok heyecanlı başlıyor. Eleme usulü bir yarışma değil iki ayaktan oluşuyor. İlk ayağı dün koşuldu. Parkurun ikinci günü kötüden iyiye doğru sıralanıyor Yani dünün birincisi bugün en son kişi olarak koşacak. En avantajlı durumda olduğu için” ifadelerini kullandı.
 


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