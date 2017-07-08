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Geleneksel çardak hayrı yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki İlçesine bağlı Çardak Beldesi'nde geleneksel 'Çardak Hayrı' yapıldı.

Geleneksel çardak hayrı yapıldı

08 Temmuz 2017 12:21

Ramazan ayı dolayısıyla ertelenen geleneksel Çardak Hayırı, Gazi Yakup Bey Camii Meydanında 70 kazan pilav ve 5 bin adet ayran dağıtımıyla yapıldı.
Çardak Hayırı'na Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Ak Parti Lapseki ilçe başkanı Halil Özer ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Gazi Yakup Bey Camii ve belediye binası meydanında okunan duaların ardından vatandaşlara 70 kazan pilav dağıtıldı. Düzenlenen hayırda konuşan Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, "İlk hayır tarihi bilinmemekle birlikte Çardak beldemizle yaşıt olduğunu sandığımız Çardak hayırında edilen dualar ve dağıtılan pilavlar hayırlı olsun" dedi. 

Orhan Aktuğ


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