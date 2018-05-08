AksuVital Doğal Ürünler A.Ş. ve Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü iş birliğiyle Geleneksel Tıpta Kalite ve Standardizasyon Çalıştayı düzenlendi.

Açılışta konuşma yapan AksuVital Doğal Ürünler Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, 1989'da arı ürünleri üretmekle başladıkları yolculukta; zamanla bitkisel ürünleri de ekleyerek bugün 400’e yakın ürün ürettiklerini açıkladı.

Üretimde farma kalitede hammaddeler kullanıldığını ve Türkiye’nin sayılı soft jel üretim hatlarından birine sahip olduklarını belirten Aksu, gıda takviyesi sektöründe ilk Ar-Ge Merkezi’ni 2017’de kurduklarını söyleyerek, bugün 95 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından çeşitli üniversitelerden birçok akademisyenin katıldığı çalıştay, gruplar halinde 2 oturumda gerçekleşti. Türkiye’de geleneksel tıbbın geliştirilmesi ve uygulanması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda uygun standartlar belirlenerek kurumlar arası bir platform oluşturulması amaçlanıyor.

Platformun amaçlarını, hedeflerini ve çalışma planları düzenlenerek çalıştay sonunda alınan kararlar raporlandı.