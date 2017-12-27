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Geleneksel Türk gelinlikleri büyük ilgi gördü

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın eşi Kevser Çakacak himayesinde Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ’Anadolu Gelinlerimiz' temalı gala gösterisindeki geleneksel Türk gelinlikleri büyük ilgi gördü.

Geleneksel Türk gelinlikleri büyük ilgi gördü

27 Aralık 2017 21:17
Geleneksel Türk gelinlikleri büyük ilgi gördü - Tıkla İzle

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM)'de gerçekleştirilen gösteriye Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Ayşe Özkan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan ve çok sayıda davetli misafir katıldı.

Türk kadınının yüce duygularını, sevdasını, ince zevkini, sabrını, gelenek ve göreneklerimizin zenginliğini örf ve adetlerin sanatsal bir gösteri halinde sunulduğu gala gösterisi için, Enstitü Tasarım ve Üretim atölyelerinde 34 adet geleneksel Türk gelinlikleri tasarım şefi Yüksel Değirmenci tarafından hazırlandı. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun katılımlarıyla zenginleşen sahne şovunu ise Koreograf Ferhan Aral sahneledi.

İki yıllık proje hayata geçirildi

Türk kültürünün derlenmesini, öğretilmesini, yurt içi ve yurt dışında sergilenmesini sağlayan Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, "Anadolu Gelinleri" araştırma projesini iki yıldır büyük bir özveri ve emek ile tamamladı. 1959 yılından beri hizmet veren enstitü; bulunduğu coğrafyanın kültürüne ilişkin konularda araştırmalar yaparak, sonuçlarını yayınlama, arşiv ve koleksiyon oluşturma görev ve sorumluluğunu sürdürüyor. 

Kadir Arslan
 

 

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