Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programında uzun süredir eş adayını arayan, ancak kriterlerine uygun talibi bulamayan Hanife'den iki gündür haber alınamıyor.

İKİ GÜNDÜR ORTALARDA YOK

Programda son olarak damat adaylarından Serkan ile birliktelik yaşayan Hanife, bu ilişkide de dikiş tutturamamıştı. Son olarak iki gün önce canlı yayına çıkan ve locada eş adaylarını bekleyen Hanife, iki gündür ortalarda yok.

AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

Konuyla ilgili kanal yönetiminden de herhangi bir açıklama yapılmazken, Hanife'nin akıbeti merak ediliyor.