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Gelin arabası ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde gelin arabasının bir otomobil ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gelin arabası ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

29 Ekim 2016 13:50

Edinilen bilgiye göre, Kozan-Kadirli-Ceyhan karayolu, Kuyuluk Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada Kamil Çam’ın (54) kullandığı 46 N 0473 plakalı otomobil ile Erdal Büyüktolu’nun kullandığı 07 GAF 70 plakalı kamyonet hatalı solama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı.
Otomobil sürücü Kamil Çam olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan sürücü Erdal Büyüktolu (28), İbrahim Fidancı (66) ve eşi Nakşiye Fidancı (64) yaralandı. Yaralılardan İbrahim Fidancı ve Erdal Büyüktolu Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürülürken Nakşiye Fidancı ise Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki akrabalarının düğününe katılmak için Antalya’dan uçakla Adana'ya gelen İbrahim ve Nakşiye Fidancı çiftini gelin arabası ile hava alanından alıp Kadirli ilçesine götürürken kaza yaptıkları öğrenildi. Gelin arabasının arkasında “Anamın ilk gelini “yazısı dikkat çekti.
Kamil Çam'ın cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Erol Karaoğlan 

 


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