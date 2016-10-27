Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaförden düğün yerine gelin ve damadı götüren Murat Özdoğan (20) idaresindeki 55 LV 737 plakalı gelin arabası otomobil, kavşakta Özgür Demirel (39) idaresindeki 55 DM 454 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada gelin ve damat yara almazken, her iki araçta bulunan İpek Aydın, İrem Demirel, Nuray Demirel, Hacer Özdoğan, Serkan Özdoğan ile gelin arabasının sürücüsü Murat Özdoğan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alına alındılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay