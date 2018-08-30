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Gelin arabası süsüyle göçmen kaçakçılığına ilginç savunma: 'Tatile götürüyordum'

Antalya'da gelin arabası süsü verilerek içerisinde Afgan ve Pakistanlı 11 göçmeni taşıyan aracın Filistin uyruklu sürücüsü tutuklandı. Şahsın ifadesinde, “Antalya’ya tatile gidiyordum, onlar da gideceklerini söylediler. Araç aldğımda süslüydü. Ben süslemedim” dediği öğrenildi.

Gelin arabası süsüyle göçmen kaçakçılığına ilginç savunma: Tatile götürüyordum

30 Ağustos 2018 16:04

Jandarma ekipleri, dün Burdur-Antalya kara yolu üzerinde gerçekleştirdikleri yol kontrolleri esnasında konvoysuz bir gelin aracından şüphelenip durdurmuştu. Ekipler, lüks aracın içerisinden 3'ü Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile bu kişilere aracılık ettiği tespit ettikleri Filistin uyruklu kişiyi yakalamış, araçta yapılan aramada da, 11 can yeleği ile 2 çanta dolusu gıda malzemesi bulmuştu. Olay sonrası göçmenler Antalya İl Göç İdaresine gönderilirken, Filistinli sürücü A.İ.M., ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmişti.

“Ben süslemedim” 

Organizatörlük yaptığı düşünülen Filistinli sürücü A.İ.M., hakim karşısına çıktı. Sürücü A.İ.M., ifadesinde otomobili Antalya’da tatil yapmak için kiraladığını, taşıdığı Afgan ve Pakistanlı şahısları tanımadığını öne sürerek, "Aracı tatil için kiralamıştım. Bir arkadaşım 'Antalya'ya tatile gidecek tanıdıklarım var. Götürür müsün?' şeklinde sordu. Kabul ettim. Tatile gittiklerini düşünüyordum. İyilik için yaptım. Araç aldığımda süslüydü. Ben süslemedim" dediği öğrenildi. 

Filistinli sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Suat Metin

 

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