Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Gelin arabasının arkasındaki yazı ilgi çekti

Gelin arabasının arkasındaki yazı ilgi çekti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İbrahim Aykurt ile Öznur Arıcı’nın Karadere Mahallesinde düzenlenen düğünü büyük ilgi görürken, gelin arabasının ardındaki yazı da ilgi odağı oldu.

Gelin arabasının arkasındaki yazı ilgi çekti

03 Kasım 2016 14:37

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Karadere Mahallesinde Öznur Arıcı ile İbrahim Aykurt için görkemli bir düğün yapılırken, gelin arabasının ardındaki” İçişleri bakanını aldık. Hükümeti kurmaya gidiyoruz” yazısı da ilgi odağı oldu. Öznur ve İbrahim Aykurt çifti için 3 gün düğün yapılırken, gelin için süslenen otomobilin arkasındaki yazı da, herkesin ilgisini çekti. Düğüne katılanlara teşekkür eden İbrahim Aykurt,” İlçe merkezinde, gelin arabasını süslettirirken, böyle bir şey aklıma geldi. Çiçekçi de beni kırmadı. Bu yazı gerçekten ilgi odağı oldu” dedi. 

Fatma Talay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!