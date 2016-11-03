İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Karadere Mahallesinde Öznur Arıcı ile İbrahim Aykurt için görkemli bir düğün yapılırken, gelin arabasının ardındaki” İçişleri bakanını aldık. Hükümeti kurmaya gidiyoruz” yazısı da ilgi odağı oldu. Öznur ve İbrahim Aykurt çifti için 3 gün düğün yapılırken, gelin için süslenen otomobilin arkasındaki yazı da, herkesin ilgisini çekti. Düğüne katılanlara teşekkür eden İbrahim Aykurt,” İlçe merkezinde, gelin arabasını süslettirirken, böyle bir şey aklıma geldi. Çiçekçi de beni kırmadı. Bu yazı gerçekten ilgi odağı oldu” dedi.

Fatma Talay