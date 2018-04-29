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Gelin arabasının çarptığı polis şehit oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gelin arabasının çarptığı motosikletli polis memuru şehit oldu.

Gelin arabasının çarptığı polis şehit oldu

29 Nisan 2018 18:32

Edinilen bilgilere göre kaza, Nusaybin Caddesi İpekyolu Camii mevkiinde meydana geldi. Belediyenin yol yapım çalışmaları nedeni ile ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen gelin arabası karşı yönden gelen polis memuru Yakup Acar yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışma esnasında aracın altında sürüklenen polis memuru düğün konvoyundaki vatandaşların yardımı ile aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralı polis memuru Yakup Acar doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve emniyet yetkilileri hastaneye giderek kaza ile ilgili bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken gelin arabası sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.  

Abidin Yel

 

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