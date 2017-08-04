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Gelin arabasının önüne yattı, ölümden döndü

Tokat’ta gelin arabasının ön kaputuna yatarak bahşiş almak isteyen çocuğun neden olduğu kaza MOBESE kameralarına yansıdı.

Gelin arabasının önüne yattı, ölümden döndü

04 Ağustos 2017 14:52
Gelin arabasının önüne yattı, ölümden döndü - Tıkla İzle

ewrqewrTokat’ta kavşaklarda yaşanan maddi hasarları ve yaralamalı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Çeşitli tarihlerde meydana gelen 11 kazadan 4’ü trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Atatürk kavşağında yaşandı. 600 Evler kavşağında meydana gelen bir kaza ise yürekleri ağızlara getirdi. Gelin arabasından bahşiş almak için otomobilin ön kaputuna yatan bir çocuk, sürücünün dikkatinin dağılarak görüş açısını engellemesi nedeniyle kazaya neden oldu. Kazada otomobil refüje çıkarak durabilirken, kazayı yara almadan atlatan çocuk kaçarak uzaklaştı.

Kavşaklarda kural ihlali sonucu meydana gelen kazalar ise anbean MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

(Nurhan İçmez/İHA)


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