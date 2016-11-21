Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi, Fuzuli Caddesi'nde ilerleyen gelin arabasının trafik ışıklarına yaklaşınca yavaşlamasını fırsat bilen 1'i çocuk 3 kişi aracın etrafını sardı. Çocuk, gelin arabasının üzerine atlayarak gitmesini engellerken, diğer iki kişi damattan para istedi. Bir süre damat para vermek istemedi ancak şahıslar bir türlü arabanın etrafından gitmedi. Çocuk ölümüne otomobilin ön tarafında bekleyip hareket etmesine rağmen inmedi. Bunun üzerine damat sonunda para vermeyi kabul etti. Damadın para vereceğini anlayan şahıslar bu kez de paranın paylaşımı için kendi arasında kavga etti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Parayı alan 3 kişi arabanın etrafından çekilirken, gelin arabası da yoluna devam etti.

Fatih Keçe

