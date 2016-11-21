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Gelin arabasının yolunu kesip böyle para istediler

Adana'da bir gelin arabasının yolunu kesen 1'i çocuk 3 kişi para almadan gelin ve damadı bırakmadı.

Gelin arabasının yolunu kesip böyle para istediler

21 Kasım 2016 09:13
Gelin arabasının yolunu kesip böyle para istediler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi, Fuzuli Caddesi'nde ilerleyen gelin arabasının trafik ışıklarına yaklaşınca yavaşlamasını fırsat bilen 1'i çocuk 3 kişi aracın etrafını sardı. Çocuk, gelin arabasının üzerine atlayarak gitmesini engellerken, diğer iki kişi damattan para istedi. Bir süre damat para vermek istemedi ancak şahıslar bir türlü arabanın etrafından gitmedi. Çocuk ölümüne otomobilin ön tarafında bekleyip hareket etmesine rağmen inmedi. Bunun üzerine damat sonunda para vermeyi kabul etti. Damadın para vereceğini anlayan şahıslar bu kez de paranın paylaşımı için kendi arasında kavga etti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Parayı alan 3 kişi arabanın etrafından çekilirken, gelin arabası da yoluna devam etti.

Fatih Keçe 
 

Etiketler: adana


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