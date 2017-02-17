İddialara göre olay sabah 05.00 sıralarında Terakki Mahallesi Kiraz Sokak’ta meydana geldi. 83 yaşındaki Sebahat Y. ile gelini Gülten Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucu iddialara göre Gülten Y., kayınvalidesini darp etti.

Evin pencere camlarının da kırıldığı olayda yaralanan yaşlı kadın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Sinir krizi geçiren Gülten Y.’yi ise önce ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Ek Binası’na kaldırıldı ardından da BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kayınvalide ve gelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.