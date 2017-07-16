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Gelin ve damat demokrasi nöbeti tuttu

Kırşehir’de evlenen bir çift düğün sonrası gelinlik ve damatlıkla demokrasi nöbeti tuttu. Hayatlarını birleştirme kararı allan Ali Yiğiter ve Aysun Yiğiter (Yılmaz) çifti yöresel düğün töreninin ardından demokrasi alanına gelerek nöbet tuttu.

Gelin ve damat demokrasi nöbeti tuttu

16 Temmuz 2017 01:28

Vali Necati Şentürk, genç çiftin mutlu olmak ve devlet için hayırlı evlat yetiştirmek için 15 Temmuz tarihini seçtiğini söyledi. Vali Şentürk, “Rabbim genç çiftimize 2 cihan saadeti versin. Genç çiftimiz hayırlı evlatlar yetiştirsin. Reis 3 çocuk demişti ama genç çiftimiz 5 hayırlı evlat yetiştirsin. Allah mübarek etsin inşallah” dedi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise böyle milli bir günde dünya evine girmenin de önemli olduğunu belirterek, “En kötü gününüz mutlu şekilde olsun” diye konuştu.

Cacabey Meydanı’nda toplanan binlerce kişinin önünde Vali Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Milletvekili Mikail Arslan ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli genç çifte altın taktı. Damat Ali Yiğiter, eşi Aysun Yiğiter’i meydana elinden tutarak alkışlar arasında getirdi. 

Enderhan Öz


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