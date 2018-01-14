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Gelin ve damatlıkla Cumhurbaşkanını görmeye geldiler

Yozgatlı Eda ve Hakan Korkmaz çifti, nikahı kıydıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek için genel kurulun yapılacağı spor salonuna geldi.

Gelin ve damatlıkla Cumhurbaşkanını görmeye geldiler

14 Ocak 2018 15:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı AK Parti Yozgat 6. Olağan Kongresi için spor salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği genel kurul öncesinde 18 yaşındaki Eda ve 24 yaşındaki Hakan Korkmaz çifti de gelin ve damatlıkları ile spor salonu önünde bekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyen Hakan Korkmaz, “Cumhurbaşkanı’nı çok seviyorum, onu görmek için 50 kilometrelik yoldan geldik. Onu çok seviyoruz ve görmek istiyoruz. Nikahı kıydık, Cumhurbaşkanımızı gördükten sonra düğüne gideceğiz” dedi. Eda Korkmaz da, “Cumhurbaşkanımızı görmek istiyoruz” diye konuştu.

Alparslan Ötüken

 

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