Diğer
Kategoriler

Gelini almaya tırla gitti

Belçika’da evliliğe adım atan genç çift, gelin arabası olarak lüks otomobil yerine dorsesiz tırı tercih etti.

Gelini almaya tırla gitti

19 Kasım 2017 11:14
Gelini almaya tırla gitti - Tıkla İzle

Belçika’nın Anvers şehrinde düğün yapan çift, tırı gelin arabası yaptı. Aslen Konya’nın Yunak ilçesinden olan damat Emrah Yelboğa (24), memleketlisi olan gelin Hasret Çetin’i (22) baba evinden, süslediği tırla aldı. Halaylar ve dualar eşliğinde baba evinden uğurlanan gelin, yakınlarının yardımıyla süslenen tıra bindirildikten sonra, damat Emrah Yelboğa’nın kullandığı tıra eşlik eden araçlarla birlikte şehir turu yaptıktan sonra düğünün yapılacağı salona gitti.

Oldukça ilgi çeken ve ilk defa gelin arabası gibi süslenmiş tır gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Bu mutlu günlerini ilgi çeken süslü tırla taçlandıran genç çift, duygu ve düşüncelerini İHA’ya anlattı. Hayatını tır şoförlüğü yaparak kazanan damat Emrah Yelboğa, “Mesleğimden dolayı böyle bir karar aldık. Eşimin kendisi de çok istedi. Beraber karar verdik ve kendimiz beraber süsledik. Mutluyuz” dedi.

Gelin Hasret Çetin ise eşinin gelin arabası seçiminde kararsız kaldığını belirterek, “Birçok kişi yapma, güzel olmaz veya fazla aşırıya kaçar gibi şeyler söylediler. Böyle olsun diye çok ısrar ettim. O da kırmadı ve oldu. Değişiklik oldu. Burada da zaten hiç görülmemiş bir şeydi. Mutluyuz birlikte de süsledik” ifadelerini kullandı.
Eşinin mesleğiyle gurur duyduğunu dile getiren gelin Hasret Çetin, “Saklamak gereğini de duymadım. Göstermek istedik” dedi.

Süslü tırı gören vatandaşların büyük tepki verdiklerini belirten damat Emrah Yelboğa, “Kimisinin çok hoşuna gidiyor. Neredeyse hepsinin hoşuna gidiyor. Hani hiç ‘İyi olmamış’ diyenle karşılaşmadık. Gerçekçi oldu. Herkesin de hoşuna gittiğini düşünüyorum” diye konuştu. 

Cafer Yıldırımer

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç