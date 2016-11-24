Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Gelini oğlunu öldürdü, acılı anne feryat etti

Gelini oğlunu öldürdü, acılı anne feryat etti

Bursa'da bir kadın tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Evli çiftin olaya tanık olan 2 yaşındaki çocuklarına mahalleli sahip çıktı.

Gelini oğlunu öldürdü, acılı anne feryat etti

24 Kasım 2016 11:00

 Eşini bıçakladıktan sonra pencereden atlamak isteyen genç kadına o sırada evde yanlarında bulunan 70 yaşındaki kayınvalidesi engel oldu. Acılı anne oğlunun fotoğrafını öpüp teselli bulmaya çalışıyor. 

Edinilen bilgiye göre, olay saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesine bağlı Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce ayrılıp bir ay önce tekrar barışan çift bir kez daha kavga etmeye başladı.

Kendisine küfür eden Suat Kazım Çırak'a (27) sinirlenen Elif Çırak(26) mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşinin karın boşluğuna sapladı. Çiftin komşuları bağırma sesleri üzerine eve gittiğinde bıçaklanan Çırak'ı yerde yatar halde bulunca hemen taksiyle Bursa Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Suat Kazım Çırak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Elif Çırak'ı gözaltına aldı. Kocasını öldüren Elif Çırak gözaltına alınınca çiftin yakınları 2 yaşındaki çocuklarına sahip çıkıp kendi evlerine götürdü. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Oğlunun kimliği öpüp gözyaşı döktü

Gece yarısı yaşadıkları dehşet anlarını anlatan 70 yaşındaki Hacer İlikmen, evladının hayatını kaybettiğini sabaha karşı polislerden öğrendiğini söyledi. Oğlunun evde kalan kimliğini öpüp gözyaşı döken acılı kadın, "Kavga ettiler. Hepsi bir anda kavga sırasında oldu. Bir anda sinir harbinde nasıl oldu anlamadık. Neden kavga çıktı anlamadık. Arada tartışırlardı, ama bu kadar hiç olmazdı. Salonun diğer tarafında oturuyordu. Birden "anam yandım" diye bağırmaya başladı. Sonra yere düştü sesi soluğu kesildi. Elif de kendinden geçmişti. Cama çıkıp atlamak istedi engel olduk" dedi.

Yaşlı kadın oğlunun fotoğrafının yer aldığı kimliği İHA muhabirine gösterirken, o anları hatırlayıp gözyaşlarına boğuldu  

Yusuf Ali Arslan 
BURSA


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç