Eşini bıçakladıktan sonra pencereden atlamak isteyen genç kadına o sırada evde yanlarında bulunan 70 yaşındaki kayınvalidesi engel oldu. Acılı anne oğlunun fotoğrafını öpüp teselli bulmaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesine bağlı Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce ayrılıp bir ay önce tekrar barışan çift bir kez daha kavga etmeye başladı.

Kendisine küfür eden Suat Kazım Çırak'a (27) sinirlenen Elif Çırak(26) mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşinin karın boşluğuna sapladı. Çiftin komşuları bağırma sesleri üzerine eve gittiğinde bıçaklanan Çırak'ı yerde yatar halde bulunca hemen taksiyle Bursa Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Suat Kazım Çırak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Elif Çırak'ı gözaltına aldı. Kocasını öldüren Elif Çırak gözaltına alınınca çiftin yakınları 2 yaşındaki çocuklarına sahip çıkıp kendi evlerine götürdü. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Oğlunun kimliği öpüp gözyaşı döktü

Gece yarısı yaşadıkları dehşet anlarını anlatan 70 yaşındaki Hacer İlikmen, evladının hayatını kaybettiğini sabaha karşı polislerden öğrendiğini söyledi. Oğlunun evde kalan kimliğini öpüp gözyaşı döken acılı kadın, "Kavga ettiler. Hepsi bir anda kavga sırasında oldu. Bir anda sinir harbinde nasıl oldu anlamadık. Neden kavga çıktı anlamadık. Arada tartışırlardı, ama bu kadar hiç olmazdı. Salonun diğer tarafında oturuyordu. Birden "anam yandım" diye bağırmaya başladı. Sonra yere düştü sesi soluğu kesildi. Elif de kendinden geçmişti. Cama çıkıp atlamak istedi engel olduk" dedi.

Yaşlı kadın oğlunun fotoğrafının yer aldığı kimliği İHA muhabirine gösterirken, o anları hatırlayıp gözyaşlarına boğuldu

Yusuf Ali Arslan

BURSA