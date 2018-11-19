Gelinim Mutfakta 19 kasım günün birincisi KİM? Gelinim Mutfakta 19 Kasım finali kazanan kim | Gelinim Mutfakta 176.BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 19 kasım günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 19 Kasım kazananı... Müthiş heyecanla devam eden Gelinim Mutfakta da finale doğru yaklaşılıyor. Şimdi herkes Gelinim Mutfakta 19 Kasım günün birincisinin kim olduğunu merakla bekliyor. Peki Gelinim Mutfakta 19 Kasım kazananı kim? Gelinim Mutfakta altını kazanan kim oldu? Ve Gelinim Mutfakta'nın bugün ki kazananı belli oldu. Haftaiçi her gün 12.45'te başlayan program ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri Gelinim Mutfakta'da 19 Kasım Çarşamba 2018 günün birincisi kim oldu? Günün birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz. Gelinim Mutfakta Çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta ile ilgili tüm detaylar...

Ve Gelinim Mutfakta'nın bugün ki kazananı belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 14 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 14 Kasım tarihinde yayınlanan 173. bölümüyle haftayı yaraladı. Betül ve kaynanası Gül Hanım arasındaki sorun giderek büyüdü. Gül Hanımın kendisini çok sevmediğini iddia ettiği gelini Betül, yaşananlardan sonra yarışmadan gitmek istediğini dillendirdi. Reyhan Hanım ve gelini Ezgi arasında ise, ses yükseltme tartışması çıktı. Gelinim Mutfakta 173. bölümünün son dakikalarında haftanın kritikleri yapıldıktan sonra gün birincisi belirlendi. Karışık piyaz tarifiyle tarifi ile yarışan gelinlerden biri çeyrek altının sahibi oldu.

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35. Haftanın girişini kısa bir süre önce yapan Gelinim Mutfakta'nın 172. bölümde, Reyhan-Ezgi Yıldırım, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Gül-Betül Polat ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "Bulgurlu Patates Köftesi" tarifiyle yarıştı. En yüksek puanı toplayan gelin çeyrek altını almaya hak kazandı.

Günün sonuncusu 10 puan alan Cansu oldu, 12 puan toplayan Ezgi ve Hatice birinciliği paylaştı. Çeyrek altını kazanan ismi ise kura çekimi belirledi. Fatih Ürek'in çektiği kura sonucu Ezgi, çeyrek altını almaya hak kazandı.

GÜNE DAMGA VURAN DÜET

Gelinim Mutfakta 172. Bölümde Hatice ve Fatih Bey, "Şarkılar Seni Söyler" şarkısına düet yaptı ve Hatice'nin sesi herkesi çok şaşırttı! Hatice, Fatih Beyden hayali olan bir istekte bulundu. Beraber bir şarkıda düet yapmak... Fatih Bey "Şarkılar Seni Söyler" parçasına başladı ve arkasından Hatice düete devam etti. Başta Fatih Bey olmak üzere, Hatice'nin sesini duyanlar çok şaşırdı. Alkışlayarak onu kutladılar.