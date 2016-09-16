Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, gelinlik sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla “Gelinlik ve Abiye Sektörü Ara Elemanlarının Üretim ve Tasarım Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Projesi”ne start verdi.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde yürütülecek proje İzmir Kalkınma Ajansı’nın Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek 21 proje arasına girmeyi başardı.

İzmir’de bu yıl 10. kez düzenlenen IF Wedding Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nın itici gücüyle İzmir’in gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe Türkiye’nin başkenti olma özelliğini güçlendirdiğini belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, gelinlik sektörünün en büyük ihtiyaçlarından birinin kalifiye ara eleman olduğunu bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla “Gelinlik ve Abiye Sektörü Ara Elemanlarının Üretim ve Tasarım Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Projesi”ni hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Dikim teknikleri ve moda tasarımı eğitimi alacaklar

Gelinlik sektöründeki yüksek katma değere işaret eden Kızılgüneşler, şunları söyledi:

“Öncelikle giyim üretim teknolojileri alanında altyapıya sahip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları ve bu teknik altyapıya sahip bireyler arasından 20 kursiyer seçeceğiz. Kursiyerlerimiz İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’nün modernize edilmiş üretim ve tasarım atölyelerinde yaklaşık 6 ay sürecek gelinlik ve abiye üretim, dikim teknikleri ve moda tasarımı eğitimi alacaklar. Eğitim programını Ekim ayı itibariyle başlatmayı öngörüyoruz. Eğitim programı sonrasında ise gelinlik, abiye, damatlık sektöründe faaliyet gösteren üye firmalarımızda mesleki eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere staj imkanı sunacağız. Böylelikle iyi yetişmiş insan kaynağımızı başarılı bir şekilde gelinlik ve abiye sektörümüze entegre etmiş olacağız” diye konuştu.

Girişimci adaylar KOSGEB ile buluşturulacak

Projenin bir amacının da kursiyerlerden kendi işini kurmak isteyenleri doğru kaynaklara yönlendirmek olduğunu aktaran Kızılgüneşler, KOSGEB işbirliğinde KOSGEB Girişimcilik Desteklerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerini, kursiyerleri girişimcilik için teşvik edeceklerini sözlerine ekledi.

“Gelinlik ve Abiye Sektörü Ara Elemanlarının Üretim ve Tasarım Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili detaylı bilgiye Ege İhracatçı Birlikleri Ar-Ge, Proje, Eğitim Şubesi ile 0 232 488 61 66 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.