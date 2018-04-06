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Gelir adaletsizliği artıyor

149 ülke baz alınarak yapılan araştırmaya göre, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke 63 puanla Güney Afrika olurken, Türkiye 41 puanla 49. sırada yer aldı.

Gelir adaletsizliği artıyor

06 Nisan 2018 09:31

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerinde yer alan çeşitli ülkelerin gelir eşitsizlik seviyesini inceledi. PRNet’in Dünya Bankasının yanı sıra medyaya yansıyan haber başlıklarından derlediği bilgilere göre, her ülkenin 100 üzerinden derecelendirildiği listede, 63 puanla gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke Güney Afrika olarak belirlendi. 149 ülkenin yer aldığı araştırmada, Türkiye 41 puanla 49'uncu sıraya yerleşti. Ekonomik eşitsizlik seviyesi, dar gelirli işçilerin günlük kazancıyla, yüksek gelirlilerin arasındaki fark hesaplanarak ölçüldü. 

Ajans Press ve PRNet’in medyada gerçekleştirdiği araştırmaya göre, gelir adaletsizliği ile ilgili geçtiğimiz yıl 10 bin 306 haber yansıması tespit edildi. Gelir adaletsizliği araştırmasında, Güney Afrika’nın önünde, 61 puanla Namibya ve Botsvana yer aldı. 49'uncu sırada yer alan Türkiye’ye ise yine 41 puanla, İsrail, Uganda, Jamaika, Amerika Birleşik Devletleri, Haiti, El Salvador ve Fas eşlik etti. Listenin en düşük puanı ise 26 olarak görülürken, birinci sıraya Ukrayna, İzlanda, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya birlikte oturdu. Gelir eşitsizlik seviyesinin en az yaşandığı diğer ülkeler de; Kazakistan, Kosova, Beyaz Rusya, Norveç, Finlandiya, Moldova ve İsveç olarak belirlendi.  

Etiketler: Medya takip

 

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