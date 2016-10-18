Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, 6736 bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında 6736 sayılı kanunun tek örnek olmadığına dikkat çeken Ertürk, “Bu kanunun bir takım farklılıkları var. Örneğin peşin ödeme durumunda Yİ-ÜFE’lerde yüzde 50 civarında indirim getirilmesi bu çok önemli bir farklılık. Bu avantajın iyi değerlendirilmesini sayın mükelleflerimizden ve vatandaşlarımızdan şiddetle bekliyoruz. Onları kanundan peşin ödeme hükümlerinden yararlanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ertürk, 6736 sayılı kanunun ile ilgili başvuruların kanun yayınlandığı tarihten itibaren 2’nci ayın sonunda 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerektiğini belirterek, “Ödemenin ilk taksitinin Kasım 2016 tarihinde gerçekleşmesi gerekiyor ya da peşin ödemenin. Peşin ödeyenlere bir avantajımız var demiştik o da Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’sinin alınması. Malumunuz yapılandırmada kesinleşmiş alacaktan gidersek eğer vergi aslının tamamı ve gecikme zammının atılıp bir kenara onun yerine Yİ-ÜFE’nin konulması şeklinde bir paket oluşturuyorduk. O pakette aslında Yİ-ÜFE’de hatırı sayılır bir meblağ oluşuyor. Eğer peşin ödeme tercihini vatandaşımız kullanır ise onunda yarısından vazgeçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Peşin ödemede gizli bir avantajın daha olduğuna vurgulayan Ertürk, “6-9-12 ve 18 taksitler 2 aylık taksitler beraberinde bir kat sayıyı da götürüyor. Peşin ödemenin hem görünen hem de görülmeyen bir takım avantajları var” dedi.