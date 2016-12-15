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Gelir İdaresi, vergi borcunu ödemeyenler için son tarih verdi

Gelir İdaresi Başkanlığı, borçlarını yapılandırma imkanından faydalanıp ve peşin ödeme seçeneğini seçmiş olup son ödeme tarihi olan 30 Kasım ödemelerini gerçekleştiremeyenler için 2 Ocak 2017 Pazartesi tarihine kadar ödeyebileceklerini duyurdu.

Gelir İdaresi, vergi borcunu ödemeyenler için son tarih verdi

15 Aralık 2016 15:39

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların peşin ödeme süresi ile taksitli ödemeyi tercih edenler için ilk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016 tarihinde sona erdiği belirtilerek, anılan kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve peşin ödemeyi tercih eden mükelleflerden 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemelerini yapmamış olanların, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar peşin ödenecek tutarları yüzde 1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabileceklerini bildirdi. 

Etiketler: gelir idaresi


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