Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifede ilk dilim 13 bin lira oldu. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifede, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi:

13.000 TL’ye kadar - yüzde 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası - yüzde 20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL,(ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası - yüzde 27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL,(ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası- yüzde 35

