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Gelişim Üniversitesi öğrencileri Kızılay için kan topladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Türk Kızılayı Kulübü öğrencileri 'Bir Damla Bin Umut' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışı organizasyonu düzenledi.


18 Ekim 2016 10:19

Eğitimin artması ile kan verme bilincinin de artacağının önemine dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi, kan bağışı etkinliğini 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik 4 gün boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında devam edecek.

İlk gün Gelişim Üniversitesi Rektörlük binasında, ikinci günü Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda, üçüncü ve dördüncü günü ise Meslek Yüksek Okulu’nda yapılacağı bildirildi.

Kan bekleyenlere umut ışığı olmayı hedeflendiklerini belirten Türk Kızılay’ı Kulüp Başkanı Fatih Temur, "Geçtiğimiz yıl kan bağışı etkinliğinde yoğun ilgi ile karşılaştık, 180 ünite kan toplamıştık. Bu yıl bir önceki yıldan daha çok kan bağışı yapılacağına inanıyorum. Bizim hedefimiz 500 ünite kan bağışı yapabilmek. Bu konuda kulüp başkanlarımızdan ve hocalarımızdan yeterli desteği aldığımızı düşünüyorum. Şu an iş öğrenci arkadaşlarımıza kaldı, bu noktada sağ olsun ekibimiz kan bağışı konusunda bilgilendirme yapıyor" dedi.

"Elimize mutluluktan başka bir şey geçmiyor"

"Bizim sloganımız ‘Bir Damla Bin Umut’ biz öğrenci arkadaşlarımıza verdikleri kanın ihtiyacı olan insan için ne kadar değerli olduğunu anlatmak istedik" diyen Temur sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sene de güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz. Kan bağışı etkinliğimiz dün başladı, Perşembe gününe kadar sürecek. İlk gün Rektörlük binasındaydık, bugün Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda son iki günde Meslek Yüksek Okulu’nda bulunacağız. Kan bağışı şu an güzel gidiyor böyle devam ederse hedefimize ulaşırız. Kızılay’ın yaptığı yardımlar ve insan ihtiyaçlarını karşılamada dünyada ve Türkiye’de yaptığı yardımlar anlatılamaz. İnsanlara bir hayat bağışlıyorsunuz daha ötesinde ne olabilir ki. Kan bağışında bulunmak isteyen arkadaşlarımız kurtaracakları insanları düşündüklerinde kan bağışı konusunda yeterli olacağını düşünüyorum. Biz bu işe gönül verdik elimize mutluluktan başka bir şey geçmiyor. Öğrenci arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz."


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