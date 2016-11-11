1 - Akdeniz : Gemi seyahatleri arasında en çok satan ve en popüler destinasyonlardan biridir. İspanya’nın en güzel şehirleri Barselona, Valensiya’dan, Balear Adaları Palma de Mallorca, Ibiza, Kanarya Adalarından Tenerife ve Endülüs’e uzanan Ayrıca İtalya’da Sicilya Adası, Roma,Napoli, Cenova gibi yerleri keşfederken, Fransa’da Marsilya, Portekiz’de Lizbon, Madeira, Kuzey Afrika’da Fas gibi değişik kültürleri gözlemleyebileceğiniz bir tur seçeneği. Genellikle gemi seyahatlerine yeni başlayanlar, daha önceden Yunan Adaları gemi seyahati deneyimi olan veya 1 haftada 4-5 ülke gezebilmeyi isteyen seyahat severler tarafından tercih edilmektedir. Akdeniz tur programını, 2017 yaz döneminde suya inecek dünyanın en büyük gemilerinden MSC Meraviglia ile yaparak, gemi seyahatinizde, dünyaca ünlü Cirque du Soleil şovunu seyretmenin ayrıcalığını da yaşayabilirsiniz.

2 - Küba-Karayipler : 22 Aralık 2015’ten bu yana, MSC Cruises’ın Küba’da 2,5 gün konaklama imkanı sunan ve Karayip adalarını da keşfetmeye yönelik düzenlemeye başladığı gemi tur paketleri ile popüler hale gelen ve sonrasında da ikinci bir geminin daha aynı rotada çalışmasını sağlayan son dönemin en popüler gemi destinasyonları arasında yerini aldı. Dünyanın en karakteristik ülkelerinden Küba’da 2,5 geçirerek bu sürede gemide tam pansiyon konaklama yapılmasından dolayı, en uygun bütçelerle Küba’yı bambaşka keşfetme imkanınız olur iken, Karayipler’in en güzel adaları Jamaica, Cayman Adaları, Meksika Cozumel, Belize ve Honduras gibi ülkeleri de keşfetme olanağı var.

3 - Kuzey Avrupa Fiyordları : Doğayla baş başa kalmaya, şelalelerin çağlayışını, gün batımının bulutlara verdiği olağanüstü kontrastı, yemyeşil doğanın yanı sıra sessiz-sakin, stresten uzak, küçük kasabaları-köyleri keşfedebileceğiniz ve tabii ki bol bol oksijen alıp, göz alıcı fotoğraflar çekebileceğiniz Norveç ülkesinin güzellikleri sizleri bekliyor. Buzulların ve nehirlerin aşındırması ile onbinlerce yılda oluşmuş, zamanla suların da dolmasıyla, kara parçalarının yüzlerce kilometre içerilerine girmiş doğa oluşumları Fiyord’ları bu seyahatte yakından görebileceksiniz. Devasa cruise geminizin, fiyordların azameti karşısında ne denli küçük kaldığını gördüğünüzde, kendinizi farklı hissiyatlar içinde bulacaksınız. Sadece gemi seyahatleri içerisinde değil, bugüne kadar yaptığınız en güzel seyahatler içinde yer alacağından emin olabilirsiniz.

4 - Baltık Başkentleri : Baltık Başkentleri gemi seyahatleri özellikle Akdeniz ve Ege Adriyatik programlarına katılmış, gemi seyahatinde farklı rotalar keşfetmek hedefinde olan seyahat severlerin ilk tercihi konumunda. Bunun en önemli sebebi, hiç şüphesiz Kuzey Avrupa coğrafyasının ve Rusya’nın en güzel şehirlerinin görülüyor olması. Avrupa ülkelerinde bunaltıcı sıcaklar yaşanırken, yaz döneminde nispeten serin bir seyahat yapmayı hayal eden, sıra dışı keyifli Kuzey Avrupa-Baltık şehirlerini keşfetmeyi düşleyenler bu seyahati kaçırmasınlar.

5 - Ege-Adriyatik : Genellikle Yunan Adaları gemi seyahatine katılmış seyahat severlerin, bir sonraki cruise deneyimi Ege Adriyatik turu olmakta. Ege-Adriyatik gemi seyahati, Venedik’ten, Dalmaçya sahillerinin gözdesi Dubrovnik’e, İtalya’da Bari’den, Yunanistan’ın romantik adası Mykonos’a kadar pek çok artısı olan bir seyahat. Yunanistan’ın başkenti Atina ve dünyada olimpiyatların ilk defa yapıldığı Olympia antik kentinin kasabası olan Katakolon da seyahatin diğer artıları. Ege’nin içinizi kıpır kıpır oynatan ritmi, Akdeniz’in sıcakkanlı insanları, deniz, güneş, tarih, alışveriş, eğlence ve Ege-Akdeniz mutfağının en güzel örneklerini bu seyahatte deneyimleyeceksiniz. Her biri, birbirinden güzel şehirlerde, birbirinden güzel sahillerde dolaşacak, adeta hayata yeniden başlamış gibi hissedeceksiniz.

6 - İngiltere-İzlanda : Avrupa’da son yıllarda zor beğenen seyahat severlerin, Avrupa’da yeni yerler keşfetmek için gözde ülkelerinden biri İzlanda… Bu seyahatin de en keyifli parçası… İzlanda’da yemyeşil bir doğa, dağlık alanlarda kar tutmuş yükseltiler, şelaleler, bugüne kadar rastladığınız en temiz hava sizleri karşılayacak. Kuzey Avrupa’da keşfedilebilen Fiyort oluşumlarının yanı sıra, İzlanda’da gezeceğiniz Isafjordur sizleri adeta büyüleyecek. Minimalist evleri ve düzenli yaşamı ile Akureyri ve Reykjavik’in keyifli sokaklarına bayılacaksınız. Invergordon ve Kirkwall’da da tarih ve kültüre hayran olacaksınız. Seyahatiniz başladığı gibi Almanya’nın Hamburg şehrinde sona erecek. Sıra dışı bir rota arıyorsanız ideal bir seçenek.

7 - Birleşik Arap Emirlikleri : Birleşik Arap Emirlikleri, son 3 yıldır dünyanın en popüler destinasyonlardan biri haline gelmiştir. Uluslararası Turizm Otoriteleri tarafından yakın bir gelecekte moda haline gelip, dünya gezginlerinin en çok ziyaret edecekleri ön görülen ülke ise Umman’dır. İşte bu gemi seyahatinde, iki ülkeyi bir haftalık zaman diliminde, doyasıya gezebiliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en güzel şehirlerinden Dubai, Abu Dabi ve Sir Bani Yas adasında, eğlencenin ve alışverişin tadını çıkarıp, kış aylarında içinizi ısıtacak sıcacık bir havada seyahat edebilirsiniz. Umman’ın Khasab ve Maskat şehirleri de muhteşem doğası ile sizleri büyüleyecek. Üstelik 05 Aralık 2016’da turizme açılacak Sir Bani Yas Adası’nı ilk keşfedenlerden olma ayrıcalığını da yaşayabilirsiniz.

8 - Kanarya Adaları - Akdeniz : Herkes kış soğundan şikayet ederken, Akdeniz’in en sıcak coğrafyasına, keyifli bir yolculuk yapmak ister misiniz? Hem soğuklardan kaçıp, hem de 1 hafta boyunca birbirinden güzel şehirleri gezip 4 ülke ve 2 kıta keşfetmenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Barselona, Fas’ın Casablanca şehri, Portekiz’in Madeira adası, Endülüs’te Malaga ve Kanarya Adaları’nın başkenti konumundaki Tenerife sizi bekliyor. Tur İtalya Cenova başlangıç ve bitişli. Size bu seyahatte, hem birbirinden güzel Akdeniz adalarında denize girme, ada kültürünü yaşama, hem de içinizi ısıtacak bir havada seyahat imkanı sunuluyor.

9 - Transatlantik : Vaktiniz ve fırsatınız var ise, uzunca bir süre dinlenmeye ihtiyacım var diye düşünüyorsanız tam size göre bir gemi seyahati. Üstelik 22 gün boyunca 7 ülke ve 3 kıtayı keşfedecek, Atlantik okyanusunu gemi ile geçen gezginlerin arasına isminizi yazdıracaksınız. İtalya’dan Arjantin’e uzanan upuzun bir tatilden bahsediyoruz, üstelik MSC Orchestra gemisinde birbirinden güzel Broadway tarzı animasyon şovları, açık büfe ve alakart restaurantlarda birbirinden leziz yemekler, uygun fiyatlı ekstralar, gün boyu gemi içinde eğlenceli aktiviteler, ucuz alışveriş imkanları, göz alabildiğine muhteşem deniz manzarası, birbirinden keyifli gün doğumu ve gün batımlarını yaşayacaksınız.

10 - Yunan Adaları : Türkiyeli seyahat severlerin, şüphesiz en çok tercih ettikleri gemi seyahati. Yunan Adaları, Akdeniz ülkeleri içinde kültürü bize en yakın ülkelerden biri olması, yeme içme alışkanlıkları, sıcakkanlı insanları ile ilgi çekiyor. Cruise tur paketleri içinde en uygun fiyatlı tur paketi Yunan Adaları gemi seyahati olduğundan, genellikle Cruise seyahatine ilk defa gidecek olanların gözdesi durumunda. Mykonos, Santorini, Rodos, Girit, Samos, Patmos ve Midilli Yunan Adaları gemi seyahatinde görebileceğiniz birbirinden güzel adalar ve bunlara ilave olarak Atina’yı da görebilirsiniz. Arzu ederseniz, MSC Cruises’ın Ege-Adriyatik seyahatine katılarak, en güzel Yunan Adalarından biri olan Mykonos, başkent Atina beraberinde Yunanistan’da Katakolon, Dubrovnik, Bari ve Venedik’i de görebilirsiniz.