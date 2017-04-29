Gemi yangınında yaralanan bir kişi İstanbul’a sevk edildi

Körfez ilçesi açıklarında LPG taşıyan bir geminin ilk olarak filikasında yangın çıktı. Bu sırada bir patlama da meydana geldi. Bazı personel denize atlarken, bazıları ise yanarak yaralandı. Filikada bulunan iki kişinin ağır olarak yandığı tespit edildi. Vücutlarında yanık meydana gelenler ilk olarak Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan bir vatandaş Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Patlamaya filikanın motorunun sebep olduğu iddia edildi. Geminin ise LPG yükünü boşalttığı daha sonra yangının çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Refik Fidan