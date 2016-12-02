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Gemilerde 7 bin TL'ye iş imkanı

YA-SA Tanker İşletmeciliği A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürleri Kaptan M. Faruk Celayir ve Muammer Bıcakcı, KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek gemilerde 7 bin TL'ye varan maaşlarla iş imkanı sunduklarını anlattı.

Gemilerde 7 bin TLye iş imkanı

02 Aralık 2016 10:54

Beraberinde KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü Gemi İşlemleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersan Başar ile birlikte KTÜ Sürmene Abdullah KANCA MYO Müdürlüğü'ne gerçekleşen ziyarette Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olabilecek öğrencilerin gemilerde Elektrik, Elektroteknik Zabiti, Fitter veya Makine Tayfası vb. alanlarda çalışma şartları konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu. 

Faruk Celayir ve Muammer Bıcakcı, Meslek Yüksekokulu mezunu öğrencilerinin gemilerde çalışma şartları hakkında detaylı bilgiler verirken, aylık 7 Bin TL'ye iş imkanı bulabildiklerini ifade ettiler.
KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ile YA-SA (Yalçın Sabancı) Denizcilik arasında 7 yıldır yürütmekte olduğu Meslek Yüksekokulu mezunlarının denizciliğe kazandırılması projesinin devam ettiğini belirten Doç. Dr. Ersan Başar ise bu kapsamında Makine, Mekatronik, Elektrik, Elektronik, Gemi İnşaatı, Metal işleri, Kaynak Teknolojisi bölümlerinden mezun olup, denizci olmak isteyenlerin, KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde STCW eğitimleri alarak, belgelendirilerek denizcilik eğitimlerine katılabileceklerini söyledi. 

Etiketler: iş imkanı


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