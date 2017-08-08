Gemiyle geldiler: Tam 260 kişi!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan hareket eden Bahama bandıralı Med Queen adlı kruvaziyer gemisi Alanya Limanı’na geldi. Çoğunluğu Lübnanlı 260 turistin bulunduğu gemi sabah saatlerinde Alanya Limanı’na yanaştı. 150 mürettebatı bulunan gemiden inerek karaya ayak basan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Yolcuların bazıları gümrük dışında bekleyen tur otobüsleriyle tarihi ve ören yerlere tura çıkarken, bazıları da merkezde alışveriş yapmayı tercih etti. Lüks gemi saat 20.00 sıralarında Kıbrıs’ın Limasol şehrine gitmek üzere hareket etti.

“LÜBNAN’DAN GELEN TEK GEMİYİZ”

Lüks geminin 6 kez daha Alanya Limanı’na yanaştığını aktaran Med Queen şirketinin Türkiye Temsilcisi Bassam Hage, geminin Alanya’ya Beyrut’tan gelen ilk ve tek gemi olduğunu söyledi. Hage, "Yaklaşık 250 misafiri her hafta Alanya’ya getiriyoruz. Ama Alanya’ya sadece misafir getirmekle kalmıyoruz. Mürettebatımızın bir çoğu da Türkler’den oluşuyor. Firmamız Alanya’yı seçti ve uzun süredir geliyor. Lübnan’dan gelen tek gemiyiz" dedi.

"GEMİYLE GELEN MİSAFİRLER 500-BİN DOLAR ARASI HARCAMA YAPIYOR"

Gemiyle sadece Lübnanlı misafir gelmediğini belirten Hage, "Mısır, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Irak gibi pek çok ülkeden misafir getiriyoruz. Misafirlerimiz çok fazla tura çıkıyor ve alışveriş yapıyor. Bunun yanında mürettebat olarak bizler de Alanya’dan meyve alıyoruz ve ürünleri çok güzel. Bu 8’inci seferimiz, geminin tüm meyve ihtiyacını buradan alıyoruz. Seferlerin desteklenmesi gerekiyor. İlk seferimizde bizi mehter takımı ile karşıladılar. Buradaki tek sıkıntı gemi çok fazla maliyet ödüyor. Yunanistan’da fiyatlar yarı yarıya. Üstelik maliyetlerin yarısını da Yunan hükümeti ödüyor. İnşallah Türk devleti de bu konuda bir adım atar. Bu gemilerin daha fazla gelmesi için bu çok önemli. Çok yüksek maliyetlere rağmen bizim ısrarımızla geliyorlar. Alanya’nın bu anlamda çok büyük potansiyeli var. Bizimle gelen misafirler neredeyse kişi başı her limanda 500-bin dolar arası harcama yapıyor" diye konuştu.

Erdal Anak