Diğer
Kategoriler

Gemlik Özdilek 11 Yaşında

Gemlik Özdilek Market, Restaurant ve Kafe 11’inci yılını tesislerinde kutladı.

Gemlik Özdilek 11 Yaşında

04 Şubat 2018 23:29

Tesiste bin kişilik pasta ile yapılan kutlamada, müşterilere pasta ve limonata ikramı yapıldı.
Gemlik Özdilek'in 11’inci yıl kutlamasına İşletme Müdürü Sedat Kaya, Market Müdürü Beyti Demir, Kafe Restaurant Müdürü Kemal Ocak, Güvenlik Müdürü Özgür Önal, tesis şefleri, çalışanları ve müşteriler katıldı. 11’inci yıl pastası, Özdilek Gemlik yönetimi tarafından kesildi. İşletme Müdürü Sedat Kaya, Gemliklilerin markete yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederken, vatandaşlara en iyi imkanları sunmak adına her yıl üzerine katarak ürünleri çeşitlendirdiklerini belirtti. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç