Gemlik’e yeni orman

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gemlik’te deprem tehlikesi altında yerleşim alanlarındaki ilçe sakinlerinin Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile daha az riskli yerlere taşınması kararı üzerine ağaçlandırma faaliyetleri için harekete geçti. KHK gereği 6831 sayılı kanunun 2/A maddesine istinaden orman sınırları dışına çıkarılacak bozuk, taşlık ve kayalık alanlar kadar, Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek yerlere yeni ormanlar tesis etmek üzere etüt-proje ağaçlandırma çalışmalarına başlandı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Gemlik ilçesinde zemini daha sağlam bir alana yerleşim yerleri taşınacak.

Devletin mülkiyetinde, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen alanlara taşınılacak. Aynı miktarda alan hazineden tahsis alınarak yeni ormanlar tesis edilecek. Böylece hem orman alanları daraltılmamış olacak, hem de verimli ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan sağlam zeminli taşlık ve kayalık alanlar Gemlik’te yeni yerleşim alanı olarak değerlendirilmiş olacak" dedi.

Gemlik’te zemini sağlam yeni yerleşim olarak ayrılacak yerlerin taşlık ve kayalık alanlar olduğu ve buralarda ormancılık çalışmasının yapılması mümkün olmadığı açıklandı.

Abdullah Çibir

