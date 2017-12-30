Diğer
Kategoriler

Gemlik’e yeni orman

Bursa’nın Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınması konusunda alınan kararın ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yeni orman alanları için etüt çalışmasına başladı.

Gemlike yeni orman

30 Aralık 2017 21:05

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gemlik’te deprem tehlikesi altında yerleşim alanlarındaki ilçe sakinlerinin Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile daha az riskli yerlere taşınması kararı üzerine ağaçlandırma faaliyetleri için harekete geçti. KHK gereği 6831 sayılı kanunun 2/A maddesine istinaden orman sınırları dışına çıkarılacak bozuk, taşlık ve kayalık alanlar kadar, Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek yerlere yeni ormanlar tesis etmek üzere etüt-proje ağaçlandırma çalışmalarına başlandı.
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Gemlik ilçesinde zemini daha sağlam bir alana yerleşim yerleri taşınacak.

Devletin mülkiyetinde, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen alanlara taşınılacak. Aynı miktarda alan hazineden tahsis alınarak yeni ormanlar tesis edilecek. Böylece hem orman alanları daraltılmamış olacak, hem de verimli ormana dönüştürülmesi mümkün olmayan sağlam zeminli taşlık ve kayalık alanlar Gemlik’te yeni yerleşim alanı olarak değerlendirilmiş olacak" dedi.

Gemlik’te zemini sağlam yeni yerleşim olarak ayrılacak yerlerin taşlık ve kayalık alanlar olduğu ve buralarda ormancılık çalışmasının yapılması mümkün olmadığı açıklandı.

Abdullah Çibir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç