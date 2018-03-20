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Gemlik'te esrarengiz kazı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan kazılarda yakın döneme ait çömlekler bulundu.

Gemlikte esrarengiz kazı

20 Mart 2018 10:13

Gemlik Mezarlık bölgesi civarında yaklaşık bir haftadır kapalı olan alanda kazı çalışması yapıldı. Bursa Müzeler Müdürlüğü gözetiminde yapılan çalışma, sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar devam etti. İlk olarak kazılan bölümde herhangi bir şey çıkmazken, yolun farklı yönleri kontrollü olarak dikkatlice gün boyunca kazıldı. Kazılarda yakın döneme ait çömlek parçaları bulundu. Bölgede izinsiz yapılan bir kazıdan şüphelenerek yapılan resmi kazının bir gün daha devam edeceği öğrenildi. Kazının yapıldığı alan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı. Kazı ve çevre güvenliğini de Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlıyor.

 Hurşit Topal

 

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